Özgür Demirtaş en kötüsü için tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş en kötüsü için tarih verdi

Ekonomist Özgür Demirtaş isyan etti, "En kötüsünü henüz görmedik, iflaslar ve işsizlikler artacak" diye paylaşımda bulundu. Demirtaş bu duruma gelinmesinin sebebini de açıkladı

Orta Vadeli Programla ilgili olarak ilk yorumunu yapan Ekonomist Demirtaş iktidara sert bir şekilde yüklendi.

Sosya medya hesabında hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Henüz en kötüsünü görmedik" ifadelerini kullandı. Demirtaş, sonbahar ve kış aylarında şirket iflasları ve işten çıkarmaların artacağını öngördü.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dün açıklanan Orta Vadeli Programa dair ilk yorumunu yaptı. Prof. Dr. Demirtaş, “Orta Vadeli Plan’da çok faci hatalar var” ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine yönelik yorumlarını sürdüren Özgür Demirtaş, "En kötüsünü henüz görmedik" diyerek sonbahardan kışa geçerken oluşacak karamsar tabloyu çizdi. Demirtaş "Zincirleme batış ve işten çıkarmalar göreceğiz" diye konuştu. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, yaşananların ana sebebini de açıkladı.

Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

*Banka Takipleri Artıyor. Zombie Şirketler Zorda.

*En kötüsünü henüz görmedik. Sonbahardan kışa geçerken, Zincirleme Batış ve İşten Çıkarmalar göreceğiz.

*Yazın Kenara… Tüm Bunların ANA SEBEBİ: Nas Ekonomi Politikası…

*Merkez Bankasının:

Para Politikası : DOĞRU Yolda

Hükümetin:

Mali Politikası: EKSİK yolda

Şeffaflık: EKSİK yolda

Tasarrufu: EKSİK yolda

Yapısal Reformlar: EKSİK yolda

4 EKSİK 1 DOĞRU …

OLMAZ …

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