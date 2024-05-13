Özgür Demirtaş ile Nihat Genç arasında yeni parti kavgası! Hakaretler havada uçuştu

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Özgür Demirtaş ile Nihat Genç arasında yeni parti kavgası! Hakaretler havada uçuştu
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş ile yazar Nihat Genç sosyal medyada kapıştı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Özgür Demirtaş, yeni parti hazırlıklarını sürdüren Nihat Genç için X hesabından “Sağa Sola Hakaret Partisi” yorumunda bulundu.

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“BİZ CUMHURİYETÇİ VATANSEVERLERİZ”

Demirtaş’ın bu yorumuna çok sinirlenen Genç, “Özgür Bey, biz cumhuriyetçi vatanseverleriz, IMF'in, Dünya Bankası'nın, finans kurumlarının ve sömürgeci şirketlerin maaşlı soytarısı hiç değiliz! Taktıkları pahalı saatler ve aldıkları dolarlı maaşlarla şekil yapıp insanları böcek gibi gören milliyetsiz vatansız Allahsız ve ahlaksız insanlarla işimiz olmaz! Gecenin bu saati canınız biraz eğlenmek için galiz porno hard hakaret küfür kırbaç çekmişse, piyasalarınızda mazoşizm krizlerinizi tedavi edecek özgür demokrat internet sitelerini arayın!” cevabını verdi.

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“ONU BİLE ANLAMAMIŞ”

Genç’in hakaretler içeren cevabını alıntılayan Demirtaş ise “Adam attığım twitin altına İMZA atmış. Onu bile anlamamış…” karşılığını verdi.

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