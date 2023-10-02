Özgür Demirtaş istifa etti

Akbank'ta genel müdürlük düzeyinde değişim yaşanırken, bağımsız yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş da görevinden istifa etti.

Özgür Demirtaş istifa etti

Akbank’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre, bankanın yönetim kademesinde değişikler yaşandı.

Buna göre Sabri Hakan Binbaşgil yönetim kurulu başkan yardımcısı, Eyüp Engin yönetim kurulu üyesi ve Cenk Kaan Gür genel müdür olarak atandı.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Açıklamada, yönetim kurulu üyesi olan Özgür Demirtaş’ın istifasının kabul edildiği belirtildi. Demirtaş, 2018’den beri bankanın yönetim kurulu üyesiydi.

CENK KAAN GÜR KİMDİR?

Cenk Kaan Gür, Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün ardından, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Executive MBA Yüksek Lisansını tamamladı. Meslek hayatına Garanti Bankası'nda başlayan Gür, Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılığı alanlarında Şube ve Bölge Müdürlüğü'nü takiben KOBİ işkolundan sorumlu Pazarlama Koordinatörlüğü görevini yerine getirdi.

2011 yılında Akbank'a KOBİ Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Gür, görevine 2013 – 2017 yılları arasında Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret bölümlerinin de içerisinde yer aldığı Ticari Bankacılık iş kolundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti.

Gür ayrıca, Akbank'ta görev yaptığı süre içerisinde Ak Finansal Kiralama'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Yatırım Menkul Değerler'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı vazifelerini de üstlendi.

Kaan Gür, Ekim 2017'de Alternatif Bank'a Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. Gür bankadaki görevlerine ek olarak iştirak şirketlerinden Alternatif Lease'de Yönetim Kurulu Başkanı, Alternatif Yatırım'da ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.

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