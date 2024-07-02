Özgür Demirtaş Mehmet Şimşek’e hak verdi! Milyonlarca emekli çok kızacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün katıldığı bir televizyon programında asgari ücretin ‘yüksek’ olduğunu, EYT’nin ise muhalefetin popülist baskısıyla çıkarıldığını savundu.

Şimşek, “Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Şimşek, çok tartışılan EYT yasası için de, “EYT ile birlikte emekli başına çalışan sayısı 1,5 seviyelerine indi. EYT'yi meydanlarda kim pohpohladı? Muhalefet pohpohladı. Şimdi şu anda yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Çünkü Türkiye'nin imkanlarına ve önceliklerine bakmamız lazım. Öncelik istihdamdır” yorumunu yapmıştı.

Şimşek borsayla ilgili de “Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette Borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz” demişti.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ: MEHMET ŞİMŞEK HAKLI

Bakan Şimşek’in EYT, KKM, Asgari Ücret ve Borsa ile ilgili açıklamalarına cevap Ekonomist Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, “EYT'nin muhalefet tarafından popülist bir itekleme olduğu doğrudur” dedi.

“KUR KORUMALI MEVDUAT DA POPÜLİZMİN DİBİDİR”

Kur Korumalı Mevduatı eleştiren Demirtaş, “Ancak, zamanında verilen hak, hukukun çiğnenmemesi için verilir. Hukuk, en önemlisidir. Burada sayın bakana 2 sorum var: 1) 1990'larda EYT olayını çıkaran AKP'nin şu andaki ortağı olan sağ partiler... Onlara bir lafı var mı? 2) KKM denen bela popülizmin dibidir. Onu da tüm uyarılara rağmen yapan AKP. Ona bir sözü var mı?” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET YÜKSEK DEĞİL DÜŞÜK”

Asgari ücretin yüksek olduğu açıklamalarına ise, ‘Hayır düşüktür’ şeklinde cevap verdi.

“BORSAYI RAHATSIZ ETMESİN”

Borsa konusundaki sözlerine de, “Ekonomi Bakanlığının Türk borsasını rahatsız edici söylemlerden kaçınması lazım... Zaten bahane arıyoruz...” değerlendirmesinde bulundu.

2 MİLYON KİŞİ EYT İLE EMEKLİ OLMUŞTU

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında Türkiye'de emekli olan kişi sayısı, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre 2 milyon olarak belirlenmişti. Bu düzenleme ile birlikte, Türkiye'deki toplam emekli sayısı 16 milyona ulaşmıştı. EYT düzenlemesi, özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan vatandaşların emeklilik haklarına erişebilmeleri için getirilmiş bir uygulamaydı ve bu sayede birçok kişi emeklilik şartlarını yerine getirerek emekli olma fırsatı bulmuştu.

EYT kapsamında emekli olup çalışmak isteyenlere de özel sektöre dönüş yapmaları durumunda destek sağlanıyor.