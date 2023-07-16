Özgür Demirtaş: Neymiş, bedelini gün gelir ÇATIR ÇATIR ödermişsin

Vergi zamları ve zamların ürünlere yansıması sonrası açıklama yapan Özgür Demirtaş, temmuz enflasyonunun rekor olacağını belirtirken faiz politikasıyla ilgili de açıklama yaptı.

Özgür Demirtaş: Neymiş, bedelini gün gelir ÇATIR ÇATIR ödermişsin

Editör: Bengü Zorlu

Vergi artışlarıyla beraber temmuz ayında enflasyon beklentisi yükseldi. Konuyla ilgili olarak Profesör Özgür Demirtaş da bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklansa bile REKOR olacak.

Enflasyon acısı herkesi yakacak.

Milyon kez uyardım. YILLARCA uyardım. Bunların olacağını söyledim.

Ama dinleyen olmadı…”

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Demirtaş, bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Neymiş? Popülizm uğruna FAİZLERİ enflasyon altına indirip aylarca orada tutarsan: Bedelini gün gelir ÇATIR ÇATIR ödermişsin… N’oldu?

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