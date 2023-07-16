Özgür Demirtaş: Neymiş, bedelini gün gelir ÇATIR ÇATIR ödermişsin

Editör: Bengü Zorlu

Vergi artışlarıyla beraber temmuz ayında enflasyon beklentisi yükseldi. Konuyla ilgili olarak Profesör Özgür Demirtaş da bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklansa bile REKOR olacak.

Enflasyon acısı herkesi yakacak.

Milyon kez uyardım. YILLARCA uyardım. Bunların olacağını söyledim.

Ama dinleyen olmadı…”

Demirtaş, bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Neymiş? Popülizm uğruna FAİZLERİ enflasyon altına indirip aylarca orada tutarsan: Bedelini gün gelir ÇATIR ÇATIR ödermişsin… N’oldu?