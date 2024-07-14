Özgür Demirtaş: Sakın inanıp dolandırılmayın

Düzenleme: Ayşe Memiş
Özgür Demirtaş: Sakın inanıp dolandırılmayın

Ekonomist Özgür Demirtaş kendisiyle alakası olmayan reklamların paylaşıldığını ve takipçileri dolandırılmamaları için uyardı.

Ekonomiye ve gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yapan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu kez herkesi uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş kendisiyle alakası olmayan bazı reklamlar paylaşıldığını belirtti.

Demirtaş kendisinin hisse seçmek gibi bir işlem yapılan kanalı ve sayfası olmadığını vurgulayarak dolandırıcılık konusunda uyarı yaptı.

“Sakın inanmayın” diyen ekonomist şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Arkadaşlarım,

Instagram’da bu tipte reklamlar dönüyor SAKIN inanmayın.

Benimle hiçbir alakası olmayan DOLANDIRICILIK bunlar.

Benim birlikte hisse seçmek gibi bir işlem yapılan kanalım, sayfam, grubum YOK.

DOLANDIRILMAYIN…

ÖNCE FACEBOOK SONRA INSTAGRAM İÇİN AYNI UYARIYI YAPTI

Demirtaş önce Facebook’ta kendisiyle ilgisi olmayan reklamlar dolaştığını söyleyip uyardı daha sonra ise Instagram’da da aynı şeylerin olduğunu yazarak herkese dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

İşte diğer paylaşımı:

Sevgili Arkadaşlarım,

Facebook’da bu tipte reklamlar dönüyor SAKIN inanmayın.

Benimle hiçbir alakası olmayan DOLANDIRICILIK bunlar.

Benim birlikte hisse seçmek gibi bir işlem yapılan kanalım, sayfam, grubum YOK.

DOLANDIRILMAYIN…

DAHA ÖNCE DE DOLANDIRICILIK İÇİN HERKESİ UYARMIŞTI

Öte yandan Demirtaş geçtiğimiz sene takipçilerine kendisi ile ilgili çok önemli bir uyarıda bulunmuştu.

Demirtaş yurt içinde ve yurt dışında kendisi adına dolandırıcılığın başladığını belirterek "Arkadaşlar ÇOK ÖNEMLİ: Yurt içinden yapıyorlardı, artık Yurt dışından dolandırıcılığa başlamışlar. Benim ASİSTANIM olduğunu söyleyerek sizinle bağlantıya geçenlere İNANMAYIN" ifadelerini kullanmıştı.

123u.jpg

124u.jpg

uv.jpg

uy.jpg

67.jpg

kjljkcl.jpg

Son Haberler
Nihal Candan cezaevinden çıkar çıkmaz tatile gitti Magazin
Nihal Candan cezaevinden çıkar çıkmaz tatile gitti
Serinlemek için denize girdi kayboldu Gündem
Serinlemek için denize girdi kayboldu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hesaplara anında 10 bin lira ödeme yapılacak. PTT’ye başvuran alacak Ekonomi
Hesaplara anında 10 bin lira ödeme yapılacak. PTT’ye başvuran alacak
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Ayakta caddenin ortasına büyük tuvaletini yaptı Gündem
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Ayakta caddenin ortasına büyük tuvaletini yaptı
Trump’a suikast girişiminde FBI’ın şaşırdığı ayrıntı ortaya çıktı Dünya
Trump’a suikast girişiminde FBI’ın şaşırdığı ayrıntı ortaya çıktı
Kulaklık Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler! Teknoloji
Kulaklık Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler!