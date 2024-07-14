Özgür Demirtaş: Sakın inanıp dolandırılmayın

Ekonomiye ve gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yapan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu kez herkesi uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş kendisiyle alakası olmayan bazı reklamlar paylaşıldığını belirtti.

Demirtaş kendisinin hisse seçmek gibi bir işlem yapılan kanalı ve sayfası olmadığını vurgulayarak dolandırıcılık konusunda uyarı yaptı.

“Sakın inanmayın” diyen ekonomist şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Arkadaşlarım,

Instagram’da bu tipte reklamlar dönüyor SAKIN inanmayın.

Benimle hiçbir alakası olmayan DOLANDIRICILIK bunlar.

Benim birlikte hisse seçmek gibi bir işlem yapılan kanalım, sayfam, grubum YOK.

DOLANDIRILMAYIN…

ÖNCE FACEBOOK SONRA INSTAGRAM İÇİN AYNI UYARIYI YAPTI

Demirtaş önce Facebook’ta kendisiyle ilgisi olmayan reklamlar dolaştığını söyleyip uyardı daha sonra ise Instagram’da da aynı şeylerin olduğunu yazarak herkese dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

İşte diğer paylaşımı:

Sevgili Arkadaşlarım,

Facebook’da bu tipte reklamlar dönüyor SAKIN inanmayın.

Benimle hiçbir alakası olmayan DOLANDIRICILIK bunlar.

Benim birlikte hisse seçmek gibi bir işlem yapılan kanalım, sayfam, grubum YOK.

DOLANDIRILMAYIN…

DAHA ÖNCE DE DOLANDIRICILIK İÇİN HERKESİ UYARMIŞTI

Öte yandan Demirtaş geçtiğimiz sene takipçilerine kendisi ile ilgili çok önemli bir uyarıda bulunmuştu.

Demirtaş yurt içinde ve yurt dışında kendisi adına dolandırıcılığın başladığını belirterek "Arkadaşlar ÇOK ÖNEMLİ: Yurt içinden yapıyorlardı, artık Yurt dışından dolandırıcılığa başlamışlar. Benim ASİSTANIM olduğunu söyleyerek sizinle bağlantıya geçenlere İNANMAYIN" ifadelerini kullanmıştı.