Özgür Demirtaş sorulan soruya verdiği yanıtla alkış topuna tutuldu

Ayşe Memiş
Özgür Demirtaş sorulan soruya verdiği yanıtla alkış topuna tutuldu
Ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medyada “Kime hizmet ediyorsun” sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Ekonomi açıklamalarıyla gündem olan Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu kez farklı bir konuyla viral oldu.

Sosyal medyada bir kullanıcının “Özgür Demirtaş kime hizmet ediyorsun?” sorusuna yanıt veren Özgür Demirtaş takdir topladı.

Demirtaş “Eşime” cevabını verdi. Dün sevgililer günü dolayısıyla Demirtaş’ın bu yanıtı vermesi trend oldu.

Büyük alkış toplayan Demirtaş bu kez ekonomi veya siyaset yorumuyla, değil özel hayatıyla gündemdekini yerini aldı.

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Demirtaş’ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada “Hanımcılık yine kazandı, hatuna hizmet vatana hizmettir, borsa kazandı” yorumları yapıldı.

Bazı sosyal medya hesapları ise “Özgür Demirtaş kime hizmet ettiğini açıkladı” paylaşımlarını yaptı.

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