Özgür Demirtaş’tan asgari ücretlileri ve emeklileri umutlandıran açıklama

Düzenleme: Selin Turşak
Özgür Demirtaş’tan asgari ücretlileri ve emeklileri umutlandıran açıklama

Temmuz ayına sayılı günler kala asgari ücret zammına yönelik haberler yakından takip ediliyor.

Temmuz ayında milyonlarca emeklinin ve memurun maaşlarına zam yapılması bekleniyor. Enflasyon oranına göre belirlenecek olan bu rakam, çalışanlar tarafından merakla bekleniyor.

Asgari ücretlilerde bu furyada kendilerine zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise milyonların beklediği zamma yönelik açıklama yapmıştı. Bakan Işıkhan, 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmayacağını söylemişti.

Bu açıklamalar asgari ücretle çalışan vatandaşları endişelendirirken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken paylaşım yaptı.

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Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle maaşlar ceplere girmeden buhar olup gidiyor. Her gün alım gücünün azaldığı Türkiye’de vatandaşlar, maaş zamlarını dört gözle bekliyor.

Ancak Bakan Işıkhan’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama, asgari ücretlilerin umudunu söndürdü.

Bakan Işıkhan, asgari ücretliye, ara zammın gelmeyeceğini vurgularken, ekonomistler, ise asgari ücrete ara zammın şart olduğunu ifade ediyor. Bu durumu savunanlardan biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş.

Asgari ücret ve emekli maaşı ile geçinmenin imkansız olduğunu vurgulayan uzman ise zam yapılmasının şart olduğunu belirtti. Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

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“Asgari Ücret ve Emekli Maaşı ile geçinmek imkansız.

Zam Yapılması Şart.

Yapılmaması durumunda, Sonbaharda durum çok daha kötüleşecek.

Enflasyona kötü etkisi olacağını bildiğim halde bunu yazıyorum. Çünkü Asgari ücrete zam enflasyona etki anlamında benim listemde 4. sırada.”

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