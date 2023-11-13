Özgür Demirtaş'tan madde madde yatırım uyarısı: Kesinlikle uzak durun

Özgür Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hangi yatırımlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı. Demirtaş, "beni seviyorsanız bu uyarılarıma uyun" dedi.