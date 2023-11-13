Özgür Demirtaş'tan madde madde yatırım uyarısı: Kesinlikle uzak durun

Prof. Dr. Özgür Demirtaş yatırım yapmak isteyen vatandaşların dolandırılmaması için kritik uyarılarda bulundu.
Son günlerde çıkan dolandırıcılık, kara para aklama haberlerinden sonra ‘kolay yoldan para kazanma’ başlığı altında vatandaşların dolandırıldığına dikkat çekilirken, ekonomist Özgür Demirtaş takipçilerine “Beni seviyorsanız bunlardan uzak durun” diye seslendi.
Kendi Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş özellikle uzak durulması gereken işlemleri madde madde sıraladı.
"BENİ SEVİYORSANIZ BUNLARDAN UZAK DURUN"
Yazdıklarının dikkatlice okunması gerektiğini belirten Demirtaş Forex'den, Şans Oyunlarından, Yüksek Kaldıraçlı İşlemlerden, Kısa Vadede Yüksek Kazanç vaadeden kişilerden kendisini sevenlerin uzak durması gerektiğini belirtti.
Demirtaş uyarısında tam olarak şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Arkadaşlar,
Bu postumu dikkatlice okur musunuz?
Forex'den,
Şans Oyunlarından,
Yüksek Kaldıraçlı İşlemlerden,
Kısa Vadede Yüksek Kazanç vaadeden kişilerden,
UZAK DURUN. Beni seviyorsanız bu uyarılarıma uyun.