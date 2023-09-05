Özgür Demirtaş'tan takipçisine 'fes' ayarı

Hacı Yakışıklı bir televizyon kanalında "Fes benim devletimi temsil ediyor. Benim milli takımım benim devletime mi karşı?" şeklinde bir çıkışta bulunmuş ve bunun üzerine ekonomist Özgür Demirtaş da sosyal medya kanalı üzerinden "Fes benim devletimi temsil falan etmiyor!

Benim devletimi ve ülkemi bilim, akıl, Cumhuriyet, Laiklik ve Demokrasi temsil ediyor.

Anayasamda da aynen bunlar yazıyor. Oku!" yorumunda bulunmuş ve Hacı Yakışıklı'ya tepkisini göstermişti.

Demirtaş'ın yaptığı bu çıkışa 'Erdal 27' adlı bir kullanıcı çok çirkin bir yorumda bulundu ve "Özgür Demirtaş fes seni zaten temsil etmez seni Fransızların fötr şapkası temsil eder o da bizde yok. S... git memleketine Fransa'ya mı gidiyorsun Yunanistan'a mı gidiyorsun cehenneme kadar..." dedi.

Daha önceden de benzer yorumlarla karşılaştığı için bu konuda hazırlıklı olan ekonomist Demirtaş, kendisine yapılan bu çirkin yoruma tepkisi kalmadı ve "Hakkında sıkı bir tazminat davası geliyor. Tweeti silmen ve özür dilemen için 15 dakikan var" yazdı.

Demirtaş'ın bu uyarı yapmasının sadece 3 dakika sonrasında hakkında atılan çirkin tweet silinince de şu dikkat çekici yorumda bulundu:

"Twiti 3. Dakikada sildi.

Erdal gibi cesaret edemeyeceğiniz şeyler yazmayın.

Halkı bu ülkeden kovmaya kalkmayın.

Bir de CAHİL olmayın: Fes zaten Yunandır. Daha Fes’i getiren padişahın zamanında GAVUR ilan edildiğini bilmiyor! Aç da 2. Mahmut kimdir onu OKU!. Senin cehaletin benim hayatımı etkiliyor…"