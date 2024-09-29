Özgür Erdursun: 2025 emeklileri yüzde 30 daha düşük maaş alacak

2025 yılında emeklilik başvuru yapmaya hazırlanan milyonlarca çalışanın aklı karıştı. Enflasyon bazlı yıllar arasında emekli maaşlarında farklılık oluştuğunun ortaya çıkmasının ardından birçok çalışan kayba uğramamak için emeklilik planlarını öne aldı.

2025'te emekli olanlar daha düşük maaş mı alacak? AKP'li Güler açıkladı

"YÜZDE 30-33 ORANINDA DÜŞÜK AYLIK ALACAKLAR"

Zaman zaman çalışma hayatına ilişkin bilgilendirmeler yapan SGK uzmanı Özgür Erdursun son açıklamasında, 2024 ve 2025 yılı emekli maaşları arasındaki farkın güncellenme katsayılarındaki farktan kaynaklandığını açıkladı. Erdursun bu yıl emekli dilekçesi vermeyenlerin en az yüzde 30 daha az maaş alacağını hatırlattı.

HEM DEVLET HEM ÇALIŞAN KAYBEDECEK

Erdursun, emekliliği hak ettiği halde çalıştığı iş yerinin emekli çalıştırmaması nedeni ile emeklik başvurusu yapamayan milyonlarca kişiye dikkat çekerek, bu kişilerin devlete sigorta primi öderken, emekli olmaya zorlandıklarını söyledi. Erdursun bu durumun hem devlet, hem de çalışan açısından büyük kayıp olacağını vurguladı.

Özgür Erdursun yaptığı açıklamalarda şu bilgiler paylaştı:

-"2025'de emekli olacaklar güncelleme katsayıları nedeniyle 2024'e göre daha düşük emekli aylığı alacaklar.

-Emekliliğini hak ettiği halde, emekli olduktan sonra işverenlerin emekli çalıştırmaması nedeniyle emeklilik müracaatında bulunmayan ve emekli aylığı almadan her ay devletin kasasına yüksek rakamlarla sigorta primi girmesini sağlayan kişilerin sistem tarafından emekliliğe zorlandığını görüyorum.

-Bu durumda devlet ödemediği emekli aylıklarını ödemek zorunda kalacak ve sigorta primi gelirinden olacak. Yani devletin kaybı olacak.

-2024 sonrasına emekliliğini bırakanlar %30-33 gibi ciddi oranlarda kayıp yaşayacak.

-Kaybeden hem sigortalı hem de devlet olacak.

-Hükümet yetkilileri sürekli ülkemizde emekli sayısının fazla olmasından şikayet ederken, hükümetin uyguladığı yasalar çalışmanın değil de emekli olmanın avantaj olduğu emekli aylığı hesaplama sistemine devam ediyor.

-Enflasyondan kaynaklı bu durumun çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

-Mevcut emekli aylığı hesaplama sistemi emekli olmayı ve kayıt dışı çalışmayı özendiriyor.

-Emekli aylığı hesaplama sistemi sigortalının emekli olmayı hak ettiği halde daha fazla çalışıp emekli aylığı almadan prim ödeyerek emekli olduğunda en azından zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak, sistemden çıktıktan sonra geçinebileceği bir emekli aylığı almayı özendirici hale gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum."