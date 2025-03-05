Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı! Emekli ikramiyesi için kulis bilgisini sızdırdı

Ramazanla birlikte artan fiyatlar sonrası zaten geçim sıkıntısıyla boğuşan emeklinin gözünü kulağını emekli ikramiyesi hakkında gelecek haberlere dikti. Zammın yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor.

Yapılan zamlar ele geçmeden eridi. Kulislerde konuşulan 2 konu ise sızdı.

Edinilen bilgiye göre masada iki seçenek var:

İlk seçenekte artış miktarlarının bütçeye etkisi hesaplanıyor. 1,000 lira zam yapılması durumunda bayram ikramiyesi 4 bin lira olacak. Bütçeye maliyeti, her iki bayram da eklendiğinde, 34,5 milyar lira olacak.

Diğer seçenekte de 2 bin liralık zammın etkisi hesaplanıyor. Buna göre ikramiye 5 bin liraya çıkacak. Bütçeye maliyeti ise 70,5 milyar lira olacak.

"Zam yapılacak mı, yapılacaksa zam ne kadar olacak?" sorularının cevabı bu hafta netleşecek.

ÖZGÜR ERDURSUN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Halk TV'den Buket Güler ile Haber Masası'na konuk olan Erdursun'un açıklamaları şu şekilde:

"1 HAFTA KALA ÖDEMELERİN YAPILMASI GEREKECEK"

Geçen bayramda, o ayın bayram öncesi ilk haftası açıklanmıştı. Yani ayın 10'una kadar zamların açıklanması gerekiyor. Çünkü 1 hafta kala da ödemelerin yapılması gerekecek.

"AÇIKLANAN MALİYETLER SÖYLENDİĞİ GİBİ DEĞİL"

Ama bayram ikramiyeleri konusu emekli aylıkları gibi gerçek değerini zaten kaybetmiş bir rakamdan bahsediyoruz. Ve hükümet yetkileri sürekli maliyetten bahsediyor. Sanki sadece emekli aylıklarına verilen parada artış var gibi davranıyor. Son dönemde mali hamlelerle devletin gelirleri de arttı. Ama gelir değil, giderler konuşuluyor. Her şeyin bir maliyeti var, yaşamanın da bir maliyeti var. Bu nedenle de hesaplamayı baştan yanlış yapıyorlar. 34,5 milyar gibi bir maliyetinde çıkması mümkün değil. Çünkü dul ve yetimler hisseleri oranında aylık alırlar. 4,5 milyon kişiye bu paralar verildiği zaman, para hissesi oranında veriliyor. Kendisi de emekliyse bir tanesini tercih ediyor, diğerini alamıyor. Yani bu maliyetler, böyle söylendiği gibi değil.

ASGARİ ÜCRET İLE KIYASLAMA

2018'de yüzde 62,5 olarak başlamıştı. Asgari ücret geçen yıl 17 bin 2 liraydı. Asgari ücretin yüzde 17,5'i şeklinde 3 bin lira olarak verildi. Bu yıl hiç artış yapılmaz ise; asgari ücretin 22 bin 104 lira olması nedeniyle asgari ücretin yüzde 13,5'ine düşmüş olacak. Asgari ücretin net rakamı, yüzde 62,5 ile başlayıp, şu anda en son 3 bin lira olan rakam artmadığı için, son rakamla hesap yaparsak; asgari ücretin yüzde 13,5'i şeklinde bir rakam ortaya çıkıyor.

"İKRAMİYENİN NEDENİ TELAFİ"

Emekli aylığı değerini kaybetti. Emekli aylıkları değerini kaybettikleri için telafi diye düşünülerek bu bayram ikramiyesi verildi. Ama düşük emekli aylıklarının telafisi şeklinde verilmesi gereken bayram ikramiyesi de emekli aylıkları gibi değerini kaybetti.

KULİSLERDEN SIZAN YÜZDE 15 ZAM İDDİASI