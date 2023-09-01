Özgür ne demek? Özgür isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Özgür de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Özgür ne demek? Özgür isminin anlamı nedir?

Özgür ne demek? Özgür isminin anlamı nedir?

Özgür adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Özgür isminin anlamını araştırıyor. Peki, Özgür ne demek? Özgür isminin anlamı nedir?

ÖZGÜR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Özgür ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, hür

- Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke)

- Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan

- Tutuklu olmayan, serbest, hür

- Başkasının kölesi olmayan, hür

- Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen

ÖZGÜR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Özgür ismi Kuran-I Kerim'de geçmiyor.

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