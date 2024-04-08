Özgür Özel 3 günde 3 ameliyat geçirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel 3 günde 3 ameliyat geçirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce ses tellerinden sonrasında iki kez de gözlerinden ameliyat oldu.

Merakla beklenen 31 Mart Yerel seçimleri sonuçlanmasının ardında 5 Nisan'da ses tellerinden dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in taburcu edildiği açıklandı.

Özel'in sağlık durumuna ilişkin partiden açıklama geldi.

TABURCU EDİLDİ

Yapılan açıklamalarda "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KATARAKT AMELİYATI OLDU

Özel, katarakt ameliyatı olurken gözüne mercek yerleştirildiği belirtildi. Ameliyatı CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in yaptığı iddia edildi.

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