Özgür Özel Akşener'e yaptığı teklifi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Antalya kampında basın mensuplarına Meral Akşener ile görüşmesinde ne teklif ettiğini açıkladı.

KAYNAK: ANKA
Özgür Özel Akşener'e yaptığı teklifi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’daki CHP kampında basın mensupları ile yaptığı toplantıda, İYİ Parti ile işbirliği görüşmesine ilişkin “Meral Hanım bana ‘Ne teklif ediyorsunuz’ diye sordu, ben de ‘Kararınızı alırsanız, masa kuralım ve başına geçelim. İstanbul, Ankara’dan başlayarak, 11 büyükşehirden başlayarak, Türkiye’yi konuşalım’.

Bunun dışında, böyle çok alçak bir şey vermem lazım ya da çok indirgenmiş bir şey söylemem lazım. İkisi de işbirliğinin önünü tıkayabilir.

İYİ Parti’nin şöyle bir şeyi olabilir, ‘Şu, şu, şu gibi noktalarda ne diyorsunuz? Biz bunlara olumlu cevap verirseniz müzakere yaparız’ dese onu müzakere ederiz.

Ama ne teklif ediyorsunuz dediklerinde, biz onlara çalışma masası teklif ettik. Çünkü her şey çok kolay değil.

Sadece bir ilin seçiminden bahsediyorsak, bir teklif götürürüz. Sırf İstanbul ile ilgili bir teklif götürsem, iş çözülecek mi? Şu olsun, bu olmasın. Sonuçta teoride 81 il, 1271 ilçede konuşacağız” dedi.

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