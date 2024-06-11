Özgür Özel Ayşe Ateş’e söz verdi

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Özgür Özel Ayşe Ateş’e söz verdi

CHP lideri Özgür Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ve çocuklarıyla görüştü.

Ayşe Ateş, mayıs ayındaki ziyaretinin ardından bugün tekrar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüş, CHP yönetimine teşekkür ederek Ateş, "Sinan'ın dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost oldu. Bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik" ifadelerini kullanmıştı.

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Özel, Sinan Ateş'in eşi ve kızlarıyla yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Özel, paylaşımında şu notu düştü:

“Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimizde ağırladık. Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz.”

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