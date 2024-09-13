Özgür Özel: Ayşenur, bu çağın Deniz Gezmiş'idir. Didim'de toprağa veridli

Ayşenur Ezgi Eygi için İzmir'de düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özel, Filistin davasının solun davası olduğuna vurgu yaptı.

“BUGÜNÜN DENİZ GEZMİŞ’İDİR”

Özel, “Biraz önce Ayşenir Eygi Ezgi’yi karşıladık. Ayşenur, Amerika’da yaşayan, ailesi Didim’de ikamet eden, annesi Antalyalı, babası Denizlili bir kardeşimiz” ifadelerini kullanarak “Ayşenur, bugünün, bu çağın Deniz Gezmiş’idir.” açıklamasını yaptı.

FİLİSTİN DAVASININ YÜREKTEN DESTEKÇİSİYDİ

Ezgi’nin sol-sosyalist görüşe sahip olduğuna işaret eden Özel, “Bütün solcular gibi, bütün sosyal demokratlar gibi yürekten Filistin davasının arkasındadır. 1970’lerde Bülent Ecevit’in Yaser Arafat ile oluşturduğu çizgi, nasıl CHP Genel Başkanı olarak benim çizgimi, onun Arafat’la oluşturduğu çizgi benim Mahmud Abbas ile kurduğum ilişkiyi belirliyorsa; Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ortaya koyduğu tutum da Türkiye'deki ve tüm dünyadaki solcu öğrencileri, sosyalist öğrencileri etkilemektedir. Onların tutumunu belirlemektedir.” açıklamasını yaptı.

5 EYLÜL'DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail askerleri Batı Şeria’daki bir gösteride protestoculara ateş açmış, eylemde ABD vatandaşlığı da bulunan insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül’de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

CENAZE BU SABAH GETİRİLDİ

Eygi’nin cenazesi Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu’nca yürütülen işlemler sonrası İsrail’in başkenti Tel Aviv’den Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye götürülmüştü. Cenaze bu sabah Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Bakü’den İstanbul’a getirildi.

AYDIN'DA DEFNEDİLECEK

Eygi’nin naaşını Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ve bazı siyasiler karşıladı. Cenaze, düzenlenen törenin ardından İstanbul Havalimanı’ndan uçakla İzmir’e gönderildi. Eygi’nin naaşı daha sonra Aydın Didim'e götürülüp defnedilecek.