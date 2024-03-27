Özgür Özel başkan adayına çekil çağrısı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'de düzenlenen halk buluşmasında konuştu. Özel, “Şimdi bütün Türkiye, televizyonlar, gazeteler emeklileri konuşuyor. Önce 'dertleri yok' dedi, sonra 'çalışma yapıyoruz' dedi. Sonra 'promosyon' dedi, dün de dedi ki, 'Emekliye enflasyon yüksekken ne versem kör kuyuya gidiyor.

Ey Tayyip Erdoğan, sen bakanlarına ikişer üçer maaş verirken, adamlarına beşer maaş verirken, yandaş müteahhitlerine bol keseden dağıtırken, milletvekili maaşına zam yaparken, kendi maaşına zam yaparken kör kuyuya gitmiyor da, emekliye verince mi kör kuyuya gidiyor? Böyle hesabın yere batsın" diye konuştu.

Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Şimdi bir kişinin ne kadar partili olduğuna göreve geldiği gün değil, görevden gittiği gün, aday yapıldığı gün değil, yapılmadığı gün bakacaksın. Şimdi bazıları diyor ki, ben yıllarca bu partinin adayı oldum, çok iyi. Hadi o zaman gençleşme, değişim zamanı, hadi bakalım sen tecrübeni başka tarafa akıt, gel burada yeni bir heyecanı başlatalım.

"Olmaz, ben partinin adayıysam partideyim, yoksa karşıdayım', 'Ben rozeti çıkarırım çekmeceye atarım' bir de diyormuş ki 'Ben de partiliyim, sonra partiye geri gelirim' bakın partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Ben anlatacağım şimdi. Bakın partinin adı belli, Cumhuriyet Halk Partisi, bayrağı belli, amblemi belli. Kurucusu belli, kim kurucusu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mevcut genel başkanı belli, söylüyorum; partinin adayı da belli, Oktay Aksu.

Bu partinin nasıl kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise, amblemi 6 ok ise, genel başkanı Özgür Özel ise, bu partinin Sarıyer adayı da Oktay Aksu'dur nokta. Efendim, 'Ben aday olayım, seçilirsem geri geleyim. 'Bak şu anda CHP'nin adayının karşısında adaylaştığınız için, AK Parti'nin gelme tehlikesi var. Sen hem partiye, Sarıyer gibi bir yere AK Partili birini getirmeye bu riske alet olacaksın, hem günü gelince partiye döneceğim diyeceksin, yok öyle yağma.”

“AÇIKLAMANI YAPAR ÇEKİLİRSİN ROZETİMİ KENDİM TAKARIM"

Şükrü Genç'e adaylığını çekmesi yönünde çağrıda bulunan Özel, “ Buradan son çağrımdır. Partinin genel başkanı olarak. Geçmişte aradım, yapma başkanım dedim, yapma büyüğümüzsün dedim, gel genel merkezde beraber çalışalım dedim. Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer, gerçekten bu partiye gönül verdiysen, bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Pazartesi günü gelirim, rozetimi kendim takarım. Yok, şimdi çekilmedin, pazara getirdin, bize korkulu rüyayı gördürttün, Pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim. Kusura bakma, affedemeyiz" ifadelerini kulladı.