Özgür Özel büyük miting için tarih ve adres verdi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel büyük miting için tarih ve adres verdi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük mitingin cumartesi günü saat 12'de Maltepe'de yapılacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de konuştu.

Özgür Özel polisin miting sonrası müdahaleye başlamasına karşı bugün Saraçhane'den ayrılmayacağı açıkladı.

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BÜYÜK MİTİNG İÇİN ADRES BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük mitingin cumartesi günü saat 12'de Maltepe'de yapılacağını duyurdu.

Özel, "Belediye başkanlarımızın tutukluluğuna itiraz etmek için, 'Artık canımıza tak etti, erken seçim istiyoruz' demek için büyük mitinge var mısınız? Maltepe seçildi, Yenikapıcılar kaybetti!" ifadelerini kullandı.

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