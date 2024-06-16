Özgür Özel CHP'nin eski liderleriyle görüştü. Kılıçdaroğlu gelmedi

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Özgür Özel CHP'nin eski liderleriyle görüştü. Kılıçdaroğlu gelmedi

CHP lideri Özgür Özel, eski CHP genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski liderleri Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile buluştu. Bu toplantıda, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise yer almadı.

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Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen’in düğününe hep birlikte katılmak üzere eski genel başkanlarımız Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir araya geldik. Ülke gündemini ve parti politikalarımızı konuşma ve onların engin deneyimlerinden faydalanma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

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NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Toplantının ardından Özgür Özel ve önceki genel başkanlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Özgün Göl'ün düğün törenine katıldı ve nikah şahitliği yaptı.

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