Özgür Özel: CHP’yi iktidar yapamazsam bir gün durmam ayrılırım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında gündem yaratan açıklamalar yaptı. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin, kendisinin ilk seçimi olduğunu dile getiren Özel, “Nisan ayının son haftası okula tayin olmuş öğretmen gibiyim” ifadelerini kaydetti. Özel, genel seçimde ise CHP iktidar olamazsa, genel başkanlık görevinden ayrılacağını aktardı.

Özel, yaptığı açıklamada, “Her seçimde en güçlü partiler, belediyeler kaybederler. Bir genel başkan açısından belediye kaybetmek, bir babanın evlat kaybetmesi gibidir. O kadar acı verir bir genel başkana. Ben kendi açımdan Meral Hanım gibi bir son nokta ve şunu alamazsam bunu yaparım demek için çok erken. Çünkü bu benim ilk seçimim. Ben nisan ayının son haftası okula tayin olmuş öğretmen gibiyim.” İfadelerini kullandı.

Yerel seçimlere CHP’nin tek başına girdiğini belirten Özel, “CHP’nin tek başına seçime girerek aldığı sonucun önemli bir ve takdir edilecek bir sonuç olacağını değerlendiriyorum.” dedi.

Özel, CHP’yi yapma noktasında çok kararlı olduklarını ifade etti ve “Bir genel seçimde partimi iktidar yapmazsam bir gün durmam, ayrılırım. Ben CHP’nin genel başkanı olarak bu kadar başarıya susamış ve insanların bu kadar travmatik bir döneminde, partinin sekizinci ve seçim geçiren altıncı genel başkanı olmak suretiyle eğer partimi bir genel seçimde iktidar yapmazsam bir gün durmam. Ama iktidar yapacağız.” söyleminde bulundu.

İSTANBUL ADAYLARININ BELİRLENMESİNE İMAMOĞLU’NUN ETKİSİ OLDU MU?

CHP lideri Özgür Özel, kendisine yöneltilen “İstanbul’da adaylar belirlenirken daha çok İmamoğlu’nun etkisi mi oldu?” sorusuna, “İstanbul’da daha çok Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanımız Özgür Başkan’ın ortak çalışmaları bizim son bir şey şeklini vereceğimiz çalışmaya çok önemli veri getirdi. Ankara’da da Mansur Başkan’la Ankara il ve ilçe başkanlarımızın çalışmaları.” cevabını verdi.

“Biz İstanbul ve Ankara’da bir şeyi biliyoruz: İstanbul ve Ankara’yı tekrar kazanmalıyız. Ve kazanırken de belediye meclis çoğunluğunu almalıyız.” diyen Özel, İstanbul’da gönlünden geçtiği kadar, Ankara;’da ise gönlünden geçenin çok gerisinde kadın adayın olduğunu ifade etti ve bu konuda İzmir’in kendilerini memnun ettiğini açıkladı.

Özel, “İzmir’de 30 adayın 15 kadınsa hak edilen alınmıştır. İzmir gibi bir cumhuriyet kentinde, 15 kadın-15 erkek adayla yarışmıyorsanız bir şey eksik yapıyorsunuz. Tayyip Bey’in hiç yok, onun öyle bir vizyonu da yok. Adayların yarısı kadın olana kadar bu mücadele sürecek. Adayların yarısı genç olana kadar da bu mücadele sürecek.” İfadelerini kullandı.

“İŞİNE BAKSIN”

Özgür Özel, Erdoğan’ın CHP içinde bir kutuplaşma olduğu hakkındaki iddiaları için, “İki kelimeyle cevap vereyim: İşine baksın” ifadesini kullandı.

Özel, “Erdoğan’ın görevi CHP’nin Genel Başkanına soru sormak, CHP’nin iç meselesi var mı yok mu soruşturmak değil. Onun görevi işsizliği azaltmak, dövizi düşürmek, mazotu ucuzlatmak, çiftçinin destekleme primlerini ödemek ve sokaktaki, mutfaktaki, pazardaki yangını dindirmek.” açıklamasını yaptı.