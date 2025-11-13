

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam Sultanbeyli mitinginde İBB soruşturmasındaki gizli tanıklardan birisi olan Çınar’a verilen sözlerin tutulmadığı için İstanbul Adalet Sarayı’nın 7. katından intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

Başsavcılık bugün yaptığı açıklamada Özgür Özel’in bu iddiasını yalanladı ve gizli tanık Çınar’ın intihar girişiminde bulunmadığını açıkladı.

Bu açıklama üzerine Özgür Özel dil sürçmesi olduğunu, “Çınar” yerine “Meşe” diyeceğini ifade etti. Özgür Özel, iddianamede de ‘Meşe’nin söylediklerinin “İlke” diye ifade edilen gizli tanığa söyletildiğini de sözlerine ekledi.

Olay Özgür Özel’in dediği gibi mi oldu?

Bunu bulmak çok kolay. Soruşturmadaki Meşe’nin iddialarıyla, iddianamedeki İlke’nin söylediklerini okurlarımız için karşılaştırdık.

SORUŞTURMADAN

Ekrem İmamoğlu’nun Emniyet ifadesinde gizli tanık Meşe’nin ifadeleri de soruldu. İmamoğlu’nun ifadesi alınırken gizli tanık Meşe’nin şu iddiası soruldu:

-“Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde konser ve kültürel etkinlikler Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden yapılır. Murat ONGUN Medya A.Ş.’nin başkanıdır. Kültür A.Ş.’nin ise fiilen başkanıdır. Onun bilgisi ve talimatı olmadan bu iki iştirakten hiçbir iş hiçbir ihale birine verilemez.



- Murat ONGUN İmamoğlu’nun sadece medya ilişkileri değil tüm gayri resmi ilişkilerini de yürütür. Birine para verilecek ise bu Murat’ın kontrol ve talimatları ile verilir. Muratta bu talimatları en yakını olan Emrah BAĞDATLI ‘ya iletir. Emrah gerek medyanın organize edilmesinde gerekse de herhangi bir iş için birine para verilmesinde para sevkiyatını yapar. Murat’ın en yakınında asistanlığını yapan Göksu BAYRAKTAOĞLU vardır. Emrah ve Murat ONGUN’ un kirli ilişkilerinin tamamına vakıftır. Murat ve Emrah’ın kurdukları firmaları bilir.”



- Murat ONGUN’ un sürekli finanse ettiği gazeteciler vardır. Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar FEYZAN, İsmail SAYMAZ, Yavuz OĞAN, Nevşin MENGÜ, Ruşen ÇAKIR, Batuhan ÇOLAK, Barış PEHLİVAN, Oda TV, Soner YALÇIN, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Nagehan ALÇI, Şaban SEVİNÇ isimli kişi ve kurumları finanse eder. Halk TV’nin sahibi Cafer MAHİROĞLU ile de yakındır. Halk TV’ye finansman sağlar. Hatta Cafer MAHİROĞLU’nun boğazda yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler.

İDDİANAMEDEN

Bu ifadenin noktası virgülüyle aynısı iddianamede gizli tanık İlke’nin ifadesi olarak yer aldı:

“Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde konser ve kültürel etkinlikler Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden yapılır. Murat ONGUN Medya A.Ş.’nin başkanıdır. Kültür A.Ş.’nin ise fiilen başkanıdır. Onun bilgisi ve talimatı olmadan bu iki iştirakten hiçbir iş hiçbir ihale birine verilemez.

- Murat ONGUN İmamoğlu’nun sadece medya ilişkileri değil tüm gayri resmi ilişkilerini de yürütür. Birine para verilecek ise bu Murat’ın kontrol ve talimatları ile verilir. Muratta bu talimatları en yakını olan Emrah BAĞDATLI ‘ya iletir. Emrah gerek medyanın organize edilmesinde gerekse de herhangi bir iş için birine para verilmesinde para sevkiyatını yapar. Murat’ın en yakınında asistanlığını yapan Göksu BAYRAKTAOĞLU vardır. Emrah ve Murat ONGUN’ un kirli ilişkilerinin tamamına vakıftır. Murat ve Emrah’ın kurdukları firmaları bilir.

- Murat ONGUN’un sürekli finanse ettiği gazeteciler vardır. Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar FEYZAN, İsmail SAYMAZ, Yavuz OĞAN, Nevşin MENGÜ, Ruşen ÇAKIR, Batuhan ÇOLAK, Barış PEHLİVAN, Oda TV, Soner YALÇIN, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Nagehan ALÇI, Şaban SEVİNÇ isimli kişi ve kurumları finanse eder. Halk TV’nin sahibi Cafer MAHİROĞLU ile de yakındır. Halk TV’ye finansman sağlar. Hatta Cafer MAHİROĞLU’nun boğazda yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler."

NOT: Tırnak içi verdiğimiz bölümleri ifade tutanağı ve iddianamede yazıldığı haliyle habere koyduk. Yazım yanlışları bize ait değildir.



