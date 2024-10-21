Özgür Özel'den FETÖ ile ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 saatlik HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş görüşmesi sonrası konuştu. Özgür Özel, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında ilk açıklamayı yaptı. Özel, "Öbür dünyaya en çok veballe giden Gülen'dir. FETÖ keşke bu dünyada hesap verseydi. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalı." dedi.

ÖZEL: DEMİRTAŞ SEÇİLMİŞ BİR VEKİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 saatlik HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş görüşmesi sonrası bir takım açıklamalarda bulundu. Özel, görüşmeye ilişkin, Öncelikle böyle bir görüşmeye yapmanın utancı içindeyim. Demirtaş Meclis'te milletvekiliyken, evlerine baskınlar yaptırıp, birçok milletvekilinin götürüldüğü bir operasyonla buraya konuldular. Demirtaş seçilmiş bir vekildi. Selçuk Mızraklı, çok yüksek bir oyla kazandı. Mızraklı'yı önce görevden aldılar. Sonra kaçmasın diye tutukladılar. Demirtaş'ın çağrı metni çok önemli" dedi.

"UZATILAN EL DOĞRUDUR"

'Çağrı metninde kadınların güvenliği öncelikli. Toplumsal barışı sağlayacağız' diyen Özel, "Demirtaş ile görüşmeden 6 ilde olmanın manası olmazdı. Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı kalın haflerle çizilmeli. "Uzatılan el doğrudur" demeye devam ediyoruz. Kimse ittifak ya da parti çıkarı peşinde koşmasın. Meclis'in önemini vurgulamaya devam edeceğiz. TBMM'nin odak olmadığı hiçbir şey sonuç almadı. Sorunları kim çözecekse bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

"ÖBÜR DÜNYAYA EN ÇOK VEBALLE GİDEN GÜLEN'DİR"

Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakın internet siteleri, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıklamıştı. Özel ise elebaşının ölümüne ilişkin, "Fethullah Gülen arkasında çok kötülükler bıraktı. Öbür dünyaya en çok veballe giden Gülen'dir. 'Gidince bir şey bitiyor' diye düşünmesin. Koca bir para miktarı bıraktı. Devletin silahını kendi silahı yapmış birinden bahsediyoruz. Bunun dışında onun için söyleyeceğim her cümle bir israf. FETÖ keşke bu dünyada hesap verseydi. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalı." söyleminde bulundu.

"İŞ SADECE RUHSAT İPTALİYLE OLMAZ"

10 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi hakkında da konuşan Özel, şunları söyledi:

Çeteyi duyduğumuz andan beri görevlendirme yaptık. İş sadece ruhsat iptaliyle olmaz. Bir bebeğin hayatıyla zenginleşmenin hesabı olacak. Gelin bu hastaneleri kamulaştıralım.