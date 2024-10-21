Özgür Özel Demirtaş'ı ziyaret etti 'İlginç bir hediye aldı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beş günlük doğu turu öncesinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etmek üzere Edirne F Tipi Cezaevi’ne geldi. Ziyaret öncesinde Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir, Özel’e “Arafta Düet” kitabını ve çağrı metnini vermesi dikkat çekti.

CEZAEVİNE GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Doğu illeri turuna çıkacak. Bu gezisi öncesi Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etmek üzere bugün Edirne F Tipi Cezaevi’ne geldi.

'ARAFTA DÜET' KİTABI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Özel’in beraberinde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yer aldı. Cezaevine saat 11.20’de ulaşan Özel’i, Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir karşıladı. Demir, Özel’e “Arafta Düet” kitabını ve Demirtaş’ın çağrı metnini verdi. Özel, daha sonra Demirtaş ve Mızraklı ile görüşmek üzere cezaevine girdi.

ARAFTA DÜET KONUSU NEDİR?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Yiğit Bener’in kitabının konusu şu şekilde; “Arafta Düet, huzur arayışındaki emekli tümgeneral Ayvaz Dere’nin planları ilk günden altüst olmuştur. Kazaya karışan gençler de olaya bambaşka bir boyut katar ve işler çetrefilleşir. Bir de 1980’lerde takıştığı solcu bir avukat, Sinan çıkar karşısına. Böylece geçmişe ve geleceğe ışık tutan zorlu bir düet başlar.

Mizahi bir üslup ve sürükleyici bir kurguyla kaleme alınmıştı. Biri yıllardır hapiste olan iki eşyazarın hiç karşılaşmadan beraber kaleme aldıkları romandır.