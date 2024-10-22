Özgür Özel Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı

CHP Genel Başkanı Özel, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van’ı kapsayan Doğu ve Güneydoğu ziyaretinin ilk durağı Diyarbakır'a geldi.

Özgür Özel, Diyarbakır Havalimanı’nda partililer tarafından Kürtçe şarkılar eşliğinde karşılandı. Özgür Özel, daha sonra konvoy eşliğinde kalacağı otele hareket etti.

CHP lideri Özel, yarın Diyarbakır’da kadın sivil toplum kuruluşları ile kahvaltıda bir araya gelecek. Sonrasında ise Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinde esnaf ziyareti, fabrika işçileriyle öğle yemeği, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, CHP İl Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyareti ve Kent Konseyi Toplantısı’na katılacak.