Özgür Özel'den Erdoğan'a: Özür dileme sırası onda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik 'önce özür dilesin' sözlerine yanıt verdi.

Özel ''Tutturmuş Özgür Özel özür dilesin ben ne dedim de özür dileyeyim. Ben dilruba adına söylediği sözlerden alınmış kötü hissetmiş kim varsa Dilruba adına özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da ağzıma alamayacağı ifadelerle geziye katılanlara sürtük dedi. Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin'' ifadelerini kullandı.

TEĞMENLER AÇIKLAMASI

"Türkiye Narin'e yas tutarken Erdoğan'ın Dilruba'ya, teğmenlere ve Hulusi Akar'ın o ifadelerle kullandığı bütün ifadeler son derece sorunlu ifadeler" diyen Özel, şöyle devam etti: "Teğmenler kılıç çattılar ya, yıllardır yapılan bir yeminden bahsediyoruz. Geçen sene gittiler ve hep birlikte kapalı spor salonunda yaptılar. Bu sene de siz ayrıldıktan sonra o ritüeli yaptılar. Bu insanlara sırf birilerinin gazını almak ve birilerinin istediği gibi kutuplaşmak için hesap ödeteceğiz yaklaşımları son derece sorunlu. Bu ifadeleri bir an önce terk etmesini, bu meseleyi suni sorun hale getirmemesini düşünüyoruz."

HULUSİ AKAR'I ELEŞTİRDİ

Özel, Hulusi Akar'a ilişikin, "Hulusi Akar'a bakınca kazı kazan var ya biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık, altından bir siyasi İslamcı çıktı. Hulusi Akar ilk göreve geldiği günlerden son güne kadar bir siyasi İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimiyle su akar Hulusi Akar. Darbe olsa başarılı olsa başa geçecek kişi başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye'nin talihsizliğidir. Ben ona diyeceklerimi Meclis Genel Kurulu'nda söyledim zaten" şeklinde konuştu.