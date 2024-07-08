Özgür Özel en çok dinlediği 15 şarkıyı açıkladı

Katıldığı bir YouTube kanalında en sevdiği şarkıların listesini paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Benden YouTuber olur" diyerek esprili bir açıklama yaptı.

"Hobileriniz var mı? Dizi izler misiniz mesela?" sorusuna ise yatılı okul arkadaşlarıyla tatil yaparken DJ’lik yapmaktan hoşlandığını belirtti.

İyi bir şarkı listesi olduğunu belirterek en çok dinlediği 25 şarkıdan bazılarını paylaştı.

"Cıstak cıstık" diye adlandırılan hareketli şarkılar yerine daha durağan şarkılar sevdiğini dile getiren Özel'in o listesi şu şekilde:

1. Ahmet Kaya - Hep Sonradan

2. Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm

3. Cem Karaca - O Leyli

4. Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği

5. Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat

6. Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım

7. Kızılırmak - Gidenlerin Ardından

8. Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun

9. Sezen Aksu - Begonvil

10. Funda Arar - Senden Öğrendim

11. Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat

12. MFÖ - Sarı Laleler

13. Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş

14. Şebnem Ferah - Sil Baştan

15. Berlin Filarmoni Orkestrası