Özgür Özel: Bu akşam 21.00'de ayağa kalkın. Işıkları yakın söndürün

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Madımak Katliamı'nın 31. yılına ilişkin mesaj veren Özgür Özel, "Geçen hafta Sivas'taydık. 31 yıllık bir insanlık ayıbının, insanlığa karşı işlenen bir suçun 31. yılında ama 1. yılındaki kadar tepkili, yüreğinde acıyı hisseden ve birinci yılındaki kadar adalet arayan inancımızla hep birlikteydik" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ile ilgili konuşan Özel, "Türkiye'de çalışanların yüzde 53'ü asgari ücretli. Bir bakan var, halen daha asgari ücretliye zam yapılmaması karşısında inatla direniyor. Onu atayan 'Verme Mehmet' diyor, arkanda ben varım' diyor. Mehmet Şimşek zamma direniyorsa Tayyip Erdoğan 'diren' dediği için direniyordur" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret için talepte bulunan Özel, "Asgari ücretin 25 bin lira olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

"Zam yaparsan geçim olur, zam yapmazsan seçim olur" vurgusunda bulunan Özel, "Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk! Eğer zam istiyorsan evlerinizdeki ışıkları yakın, ışıkları kapatın" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 PERFORMANSI

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finalde veda etmesine ilişkin de konuşan Özel, "Hafta sonu, bizim Türkiye ittifakı dediğimiz, yani milli takım gol atınca sevinen, Filenin Sultanları kazanınca sevinen herkes milli takımı izledi. Gerçekten de hak etmiştik, çok yaklaşmıştık ama maalesef futbolun cilveleri, kendi içindeki hataları ve elbette ki milli takımıza yapılan haksızlıklar, verilen haksız ceza, futbol yerine tartışmayı başka zeminlere çekenler ve bu konuda UEFA'nın yaptığı büyük adaletsizlik sonucunda, milli takımımız son dakikaya kadar pes etmemesine rağmen kupaya veda etmek zorunda kaldı. Ama bütün takımımızı ve Türkiye'nin bütün renkelerini birlikte kucaklayan, farklılıkları Türkiye'nin gücü sayan ve milli takımı sahiplenen herkesin bu başarısını kutluyorum. Daha büyük başarıları hep beraber elde edeceğimize inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"CHP İLK GENEL SEÇİMLERDE İKTİDAR OLACAK"

Erken seçim ile ilgili konuşan Özel, şunları söyledi: "Gelecek seçimlerde CHP'ye, Türkiye İttifakı'na oy verdiğinizde cebinizdeki paranın 10 kat değerli olduğunu göreceksiniz. Bugünkü maaşı alıp 4 liraya mazot kullandığınız düşüneceksiniz. Bugünkü maaşla elektrik faturasının 500 lira değil 50 lira geleceğini düşüneceksiniz. Milli gelir artışı bu demektir. Hele hele bunu eşit paylaşmak bu demektir. İlk seçimlerden sonra, ne kadar kaçabilirler bilmiyorum, çünkü vatandaş seçim istediğini her geçen gün daha yüksek sesle söylüyor. Yapılacak ilk genel seçimlerde partimiz iktidar olacak, Türkiye zenginleşecek, herkes rahatlayacak"

ERDOĞAN'A 'UÇAK' YANITI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Özel, "20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağız. Sayın Erdoğan yine uçakta bize yönelik açıklama yapmış, 'Biz çağırdık onlar gelmedi' diye. Biz kendi uçağımızla gidiyoruz. Erdoğan'ın kafası karışmış olabilir ama Ajet ve THY filosundaki tüm uçaklar CHP’nin uçaklarıdır" şeklinde konuştu.

KADININ SOYADI DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Kadının soyadı ile ilgili düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Meclis'te bugünlerde torba yasada kadının soyadı ile ilgili bir düzenleme var. Kadınların bir anayasal bir kazanımını tekrar ellerinden almaya çalışıyorlar. Kadının soyadına karışacaksınız devlet olarak! Sana ne! Kadınlar kararlarını kendileri verirler! Kadının ne yiyeceğine, ne içeceğine, ne giyeceğine, ne zaman nerede dolaşacağına, hangi soyadı kullanacağına sadece kadınlar karar verir" diye konuştu.

TÜİK'E TEPKİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerine tepki gösteren Özel, "Türkiye'de yoksullara, dar gelirlilere bizzat bir devlet kurumu eliyle yapılan, sürdürülen açık bir ihanet ile karşı karşıyayız. Açıkladığı enflasyon rakamı istatistik falan değil, ekmek! Kursaktan geçen lokma, çocuğa alınacak süt..." ifadelerini kullandı.

"Maaşa yapılan zam TÜİK'in verdiği rakamla yapılıyor" diyen Özel, "Bugün TÜİK bu iktidara oy veren ve vermeyen herkesin cebinden para çalıyor. Maaşına 3 bin lira zam alacak birisi varsa TÜİK olmasaydı, doğru rakam olsaydı 6 bin lira alacaktı. TÜİK kurumdur, o kurumu yöneten birileri vardır ve onları atayan biri vardır. Diyor ya 'sorumlusu benim.' İşte cebinizden parayı çalan TÜİK Başkanı'nı atayandır" diye konuştu.

'EMEKLİ AYLIKLARI' ELEŞTİRİSİ

İktidara emekli aylıkları konusunda tepki gösteren Özel, "Emekli maaşının Almanca ve İngilizceye tercümesi yok. En düşük emekli maaşı hâlâ10 bin lira... En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesinde olmasını savunuyoruz. Hükümet, emekli görmüyor, emekli duymuyor" ifadelerini kullandı.

EYLEM ÇAĞRISI

Asgari ücret ile ilgili Özel, "Türkiye'de çalışanların yüzde 53'ü asgari ücretli. Bir bakan var, halen daha asgari ücretliye zam yapılmaması karşısında inatla direniyor. Onu atayan 'Verme Mehmet' diyor, arkanda ben varım' diyor. Mehmet Şimşek zamma direniyorsa Tayyip Erdoğan 'diren' dediği için direniyordur" diye konuştu.

Asgari ücret için talepte bulunan Özel, "Asgari ücretin 25 bin lira olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

"Zam yaparsan geçim olur, zam yapmazsan seçim olur" vurgusunda bulunan Özel, "Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk! Eğer zam istiyorsan evlerinizdeki ışıkları yakın, ışıkları kapatın" diye konuştu.