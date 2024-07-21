Özgür Özel: En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Emekli Evi’nde belediyenin düzenlediği kahvaltı organizasyonunda emeklilerle bir araya geldi.

Etkinliğe, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda emekli katıldı.

Özel, her mitingde emeklinin derdini anlattıklarını belirtti. Özel, İstanbul'da emekliler için hayata geçirilen projelere yönelik açıklamalarda da bulundu.

"25 BİN TL OLMASI GEREKEN MAAŞ 12 BİN 500 TL"

Özgür Özel, “Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekliler için 10 bin TL yıllık pazar desteği sağlıyor. İhtiyaç sahibi emeklilere yılda 10 bin TL ananızın ak sütü gibi helaldir. Çok daha iyilerini yapacağız. Emeklilere İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün ücretsiz halk ekmek sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşların eski evleri kentsel dönüşme tabi oluyorsa, yapı dönüşümünde yüze 65’lik bir destek sağlıyor. Evini kentsel dönüşüme sokan emekliye ilave olarak 9 bin TL kira desteği veriyor. Beyoğlu‘ndaki Emekli Evi’nden sonra Üsküdar’da emeklilere yıllık 5 bin TL pazar desteği başlattık. Yine Şişli’de zor durumdaki emekliler için 5 bin TL'lik pazar desteği var. Tarihin en büyük ekonomik krizi karşısında onlara sahip çıkması gereken devlet, onları krizle baş başa bırakıyor. Şunu hatırlayalım; AK Parti iktidara geldiğinde bir emekli maaşı, 1.5 asgari ücretti. Ama bugün sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. 25 bin TL olması gereken maaş 12 bin 500 TL. Ama AK Parti geldi, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon hesabına göre zam vereceğim dedi, geldiğinde 1.5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşı bugün 0.6 asgari ücret” dedi.

"GEÇİM YOKSA, SEÇİM VAR"

Emeklilerin seçimdeki tutumuna değinen Özel, “Bugünkü 12 bin 500 TL ve ocak ayındaki 10 bin TL. 10 bin TL'ye isyan ettik, çok az dedik. 10 bin TL bile Ocak ayında 25 kilo dana kıyma alıyormuş. Bugün yaptıkları 12 bin 500 lira 20 kilo dana kıyma alıyor. Yani bugün zam yapmıyorlar, Ocak’tan bu yana emeklinin mutfağından 5 kilo kıyma çalıyorlar. Emekliler AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 tane çeyrek altın alıyorlardı, bugün bu maaş 3 çeyrek altın almıyor. Cepten en az 5 çeyrek altın gitti. AK Parti gidecek, kaybettiklerimizi bulacağız. Biz miting yaptık, seçimden önce anlatamadık. Emekliler seçimde oy vermediler. İkinci parti yaptılar. Anlamadılar. Anketler oluyor, CHP birinci bunlar ikinci, anlamıyorlar. Emekli mitingi yaptık, hepiniz geldiniz 110 bin kişi yine anlamadılar. Yine gitmiş sefalet ücreti veriyor. Böyle geçim olur mu, geçim olmazsa ne olur? Geçim olmazsa seçim olur. Başka çaresi yok. Geçim yoksa, seçim var. Bunun için biz sizin için mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET OLACAK"

CHP’li 411 belediyenin hizmetlerinin Emekli Halk Kart adı altında birleştireceğini söyleyen Özel “CHP iktidara geldiğinde birinci ay değil yetişmez ama ikinci ay en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak. Söz veriyoruz. Sonra hakkınızı geri vereceğiz. En düşük emekli maaşı iki yıl içinde 1,5 asgari ücrete çıkacak” ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİMİZ 1 LİRAYA ÇAY İÇSİN DİYE BU MEKANI AÇTIK"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise “Kasımpaşa, sahile 1,5 kilometrede olup denize ulaşamayan bir semt. Dolayısıyla emeklinin oturacağı yer yok. Emeklinin soluklanacağı yer yok. Emeklinin torununu alıp vakit geçireceği bir yer yok. O nedenle biz emeklilerimiz Kasımpaşa’da vakit geçirsin, 1 liraya çay içsin diye bu mekanı açtık” açıklamasında bulundu.