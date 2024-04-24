Özgür Özel Erdoğan'a göz kırptı: Sayın Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam

Özel, “Partimizin önceki genel başkanlarıyla ziyaret öncesi kısa görüşmelerim olacak. Devamında da randevuyu talep edeceğiz. Daha önce de söyledim bu nezaket ziyareti değil. O görüşmeyi bayram da telefonda yaptık. Bu her iki tarafın da önem atfettiği çalışma ziyareti diyebiliriz. Her ikimizin de gündemleri var, o gündemleri takip edeceğiz görüşmede. Randevuyu talep ettikten sonra netleşirse, içeriği ile ilgili olarak da devlet geleneklerine uygun, siyasi kültürümüze uygun bir şekilde belki kısa bir ön müzakere yapar arkadaşlar ardından görüşmeyi gerçekleştiririz” dedi.