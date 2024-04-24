Özgür Özel Erdoğan'a göz kırptı: Sayın Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam

"GERGİNLİĞE DÖNERSEK, TARTIŞIRSAK MİLLET KAYBEDER"
Yerel seçimlerin ardından CHP’nin yönettiği belediyelerin Türkiye genelinde ödenen vergi oranının yüzde 87’ye ulaştığını söyleyen Özel, “Bu şartlar altında seçmen bize birbiriyle konuşmayan, birbiriyle kavga ve polemik yapan iki siyasi lider olma görevi vermedi. Birbirimizi dinleyeceğiz, anlayacağız ve buna uygun olarak seçmenin bize verdiği görevi yapacağız. Bizim mecliste ana muhalefet görevimiz var. İlk genel seçimlere kadar bu görevimiz sürüyor. Ama yerel yönetimlerde çok güçlü bir iktidar görevimiz var. Sayın Erdoğan’ın da yürütmenin bütün yetkilerini elinde bulundurduğu gerçeğini biliyoruz.