Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e mesaj mı verdi? 'Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya gerçekleşmesi beklenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine göndermeli bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, Emekli vatandaşların, gençlerin, anne ve babaların çektiği geçim sıkıntısına dikkat çekerek,

“Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği,

Milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği,

Milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği,

Milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu,

Milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği,

Doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu,

İcra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Özel’in yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak, “Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamaları Yazar Adnan Yücel’in Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek şiiriyle sonlandırdı.

“Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi;

Saraylar saltanatlar çöker

kan susar birgün

zulüm biter.

Menekşelerde açılır üstümüzde

leylaklarda güler.

Bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu isteyeceğini açıklamış, Erdoğan’ da buna olumlu yanıt vermişti.

Erdoğan ve Özel katıldıkları resepsiyonda kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Alınan bilgilere göre Özel, Erdoğan’dan gelecek hafta için randevu istemeye hazırlandığını hatırlatarak “Hazır buraya gelmişken, randevu talebimi ileteyim” dedi. Erdoğan da Özel’in talebine olumlu yanıt vererek, randevu tarihini netleşmesi için özel kalemine talimat verdi.

Özel, çıkışta Erdoğan ile bayramlaşmak üzere içeride çay içtiklerini ve haftaya görüşeceklerini duyurdu.