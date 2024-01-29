İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı

Ankete göre, 12-15 Aralık tarihleri arasında yapılan araştırmada İstanbul seçmenlerine "Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylar şu şekilde olsa hangisine oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.
Ankette, CHP'den aday olan Ekrem İmamoğlu %41.6'lık oranla birinci sırada yer aldı.
Onu, %38'lik oranla AKP ve MHP'nin adayı Murat Kurum takip etti.
DEM Parti adayı %5.6, İYİ Parti adayı ise %2.9 oranında destek aldı.
Ankete katılanların %11.9'u ise "Fikrim yok/Cevap yok" şeklinde yanıt verdi.
Ankette dikkat çeken bir diğer nokta ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, DEM Parti aday gösterilmesi durumunda da ilk sırada yer almasıydı.
Anketteki seçmen eğilimleri incelendiğinde, Ekrem İmamoğlu'na en fazla destek CHP ve İYİ Parti seçmenlerinden geldiği gözlendi.
CHP'lilerin %84.3'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi tercih ederken, İYİ Parti seçmeninin desteği %63.8 olarak belirlendi. DEM Parti seçmeninin %34.8'i,
MHP'lilerin %5.9'u ve AKP seçmeninin %9.1'i ise Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerini ifade etti. Diğer partilerden ise bu oran %47.2 olarak belirlendi.