İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı

İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yarışı" anket sonuçları açıklandı.
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İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı 1

Ankete göre, 12-15 Aralık tarihleri arasında yapılan araştırmada İstanbul seçmenlerine "Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylar şu şekilde olsa hangisine oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

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İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı 2

Ankette, CHP'den aday olan Ekrem İmamoğlu %41.6'lık oranla birinci sırada yer aldı.

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İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı 3

Onu, %38'lik oranla AKP ve MHP'nin adayı Murat Kurum takip etti.

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İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı 4

DEM Parti adayı %5.6, İYİ Parti adayı ise %2.9 oranında destek aldı.

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İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı 5

Ankete katılanların %11.9'u ise "Fikrim yok/Cevap yok" şeklinde yanıt verdi.

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İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı 6

Ankette dikkat çeken bir diğer nokta ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, DEM Parti aday gösterilmesi durumunda da ilk sırada yer almasıydı.

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İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı 7

Anketteki seçmen eğilimleri incelendiğinde, Ekrem İmamoğlu'na en fazla destek CHP ve İYİ Parti seçmenlerinden geldiği gözlendi.

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İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı 8

CHP'lilerin %84.3'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi tercih ederken, İYİ Parti seçmeninin desteği %63.8 olarak belirlendi. DEM Parti seçmeninin %34.8'i,

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İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı 9

MHP'lilerin %5.9'u ve AKP seçmeninin %9.1'i ise Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerini ifade etti. Diğer partilerden ise bu oran %47.2 olarak belirlendi.

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İstanbul'da son durum ortaya çıktı: 3 puan detayı. İktidarın en çok dikkat ettiği anket firması açıkladı 10
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