CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti

SON ANKET AÇIKLANDI
İntegral Kamuoyu Araştırma Şirketi, 6-12 Şubat tarihleri arasında İzmir'de anket yaptı. Kamuoyunun ilgisini çeken çalışma İzmir'in 16 ilçesinde toplam bin 648 kişiyle telefonla yapıldı.
"KAZANMA İHTİMALİ HİÇ BU KADAR YÜKSEK OLMAMIŞTI"
Çalışmanın sonuçlarını Gazete Duvar'a yorumlayan şirketin Genel Koordinatörü gazeteci Ümit Yaldız ilgi çekici açıklamalarda bulundu.
CHP'nin 25 yıldır kalesi olan İzmir'de seçim yarışının çok çekişmeli olacağını gösteren verilere ulaştıklarını söyleyen Yaldız, "Cumhur İttifakı'nın kazanma şansı hakkında, “Cumhur İttifakı İzmir'i almak için hiç bu kadar yakın olmamıştı! Hatta bunun gerçekleşme olasılığı oran olarak hiç bu kadar yüksek çıkmamıştı. Bu soruyu İzmir halkına sorduğumuzda yüzde 42'lik bir kesim bu olasılığı 'pek mümkün değil' diye değerlendirdiğini belirledik. Ama yüzde 50'ye yakın bir kitle ise çoğunlukla 'belki' yanıtı verse de, bu olasılığı çok da uzak bulmadığını ifade etti” dedi.
İşte İzmir'deki son anket sonuçları...