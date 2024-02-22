CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti

Zafer Partisi, Dem Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi de İzmir'de önemli bir rol oynayacak olsa da bu seçimin iki aday arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Onlar da CHP Adayı Cemil Tugay ve Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ...