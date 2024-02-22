CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti

CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti
Kaynak: Gazete Duvar
CHP'nin kalesinde ezber bozan anket yayınlandı. Ankete göre, İzmir’de AKP’nin adayı Hamza Dağ’ın CHP’nin adayını oy olarak geçtiği görüldü.
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CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti 1

Seçimlere yaklaştıkça her anket daha da önemli hale geliyor.

Vatandaşlar yaşadıkları şehirdeki son gelişmeleri öğrenmek istedikleri için kamuoyu araştırmalarını dikkatle izliyorlar.

CHP'nin uzun yıllardır kalesi olan İzmir'deki son anket ise partinin genel merkezini rahatsız edecek türden. Bu seçimde yıllardır aynı kalan durum değişecek mi acaba?

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CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti 2

Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun her vatandaşın seçim gecesi ilk baktığı sonuçlar bu büyükşehirlerden geliyor.

CHP İzmir'de yıllardır en güçlü parti konumunda.

Cumhur İttifakı ise her seçimde bu egemenliği yıkmak için çaba harcıyor. Bu seçimde CHP'de yaşanan değişiklik sonucu Tunç Soyer aday gösterilmedi ve bunun üzerine partisine sitem etti.

CHP İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday gösterdi.

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CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti 3

Zafer Partisi, Dem Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi de İzmir'de önemli bir rol oynayacak olsa da bu seçimin iki aday arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Onlar da CHP Adayı Cemil Tugay ve Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ...

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CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti 4

SON ANKET AÇIKLANDI

İntegral Kamuoyu Araştırma Şirketi, 6-12 Şubat tarihleri arasında İzmir'de anket yaptı. Kamuoyunun ilgisini çeken çalışma İzmir'in 16 ilçesinde toplam bin 648 kişiyle telefonla yapıldı.

"KAZANMA İHTİMALİ HİÇ BU KADAR YÜKSEK OLMAMIŞTI"

Çalışmanın sonuçlarını Gazete Duvar'a yorumlayan şirketin Genel Koordinatörü gazeteci Ümit Yaldız ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 25 yıldır kalesi olan İzmir'de seçim yarışının çok çekişmeli olacağını gösteren verilere ulaştıklarını söyleyen Yaldız, "Cumhur İttifakı'nın kazanma şansı hakkında, “Cumhur İttifakı İzmir'i almak için hiç bu kadar yakın olmamıştı! Hatta bunun gerçekleşme olasılığı oran olarak hiç bu kadar yüksek çıkmamıştı. Bu soruyu İzmir halkına sorduğumuzda yüzde 42'lik bir kesim bu olasılığı 'pek mümkün değil' diye değerlendirdiğini belirledik. Ama yüzde 50'ye yakın bir kitle ise çoğunlukla 'belki' yanıtı verse de, bu olasılığı çok da uzak bulmadığını ifade etti” dedi.

İşte İzmir'deki son anket sonuçları...

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CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti 5
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CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti 6
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CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti 7
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CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti 8
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CHP'nin kalesinde ezber bozan anket. Mevcut başkan aday gösterilmemişti 9
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