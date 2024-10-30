Özgür Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ilk açıklama geldi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu sabah İstanbul Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademi de üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu büyük kumpası görüyoruz ne parçası oluruz ne size teslim oluruz” ifadelerine yer verdi.

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı.



Süreci yakından takip ediyorum.



Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş,



Daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış,



Girdiği… — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 30, 2024

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Özer'in gözatına alındığı sıralarda ise, belediye binası ve evinde arama yapıldığı bildirildi.

SON DAKİKA: CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e gözaltı