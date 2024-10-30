SON DAKİKA: CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e gözaltı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SON DAKİKA: CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e gözaltı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Özer'in evinde arama yapılıyor.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediyede arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Esenyurt Belediyesi önünde de çok sayıda polisin olduğu bildirildi.

VATAN EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Sabah saatlerinde şafak operasyonuyla gözaltına alınan Özer'in Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi

ÖZGÜR ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Bu bir şafak operasyonu, Belediye binasının kapıları zorlanarak açıldı. Ahmet Özer Vatan emniyetine götürüldü. Dikkatle takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bunun karşısında büyük bir demokrasi mücadelesi verecektir. Kimse siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye çalışmasın” dedi.

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DÜN CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİNE KATILMIŞTI

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer dün akşam Esenyurt Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Defilesi ve Gökhan Göçmen konseri etkinliğine katılmıştı.

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