Özgür Özel: Ev vermeyenler çadıra bayrak asmaya utanmadı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kuzey Irak'ta 9 askerin şehit olduğu saldırı sonrası Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.

Özgür Özel, toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Aralık ayında 12 askerin şehit olduğu saldırı sonrası CHP'nin ortak bildiriye imza atmak yerine kendi bildirisini yayınlamasına yönelik tepkileri hatırlattı.

"Kendi bildirisini imzalayan ve ortak bildiriye göre terörü daha sert bir şekilde lanetleyen CHP'ye terör örgütünü koruyormuş gibi muamele yaptınız." diyen Özel, "Peki şimdi ne oldu? O gün atılan imzalar dün akşamki şehitlere mani oldu mu?" ifadelerini kullandı.

Özel, "Cevapsız bırakılan sorular cevaplansaydı, eksikler giderilseydi, birbirinin tıpatıp aynısı hain saldırı 9 evladımızı daha alabilir miydi? Hadi attığınız imzalar durdursaydı şehitlerimizi." diye konuştu.



CHP lideri şöyle devam etti:



"O yüzden sorular sormaya, evlatlarımızın hakkını aramaya devam edeceğiz. Evlatlarımızın kanı yerde kalmaz. Evlatlarımızın kanı yerde kalmaz diyorsunuz, 15 gün sonra silah arkadaşlarının kanı dökülüyor. O üs bölgesinde kalınacaksa güvenlik tedbirleri tam alınacak. Alınamayacaksa o evlatlar orada feda edilmeyecek diyoruz.



25 derece sıcaklıktan tweet atmakla, önüne gelene terörist demekle olmuyor, eksi 14 derecede o çocuklar can veriyor. Onların briket evlerdeki ailelerinin yüreğine ateş düşüyor. Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir'in ailesinin durumu. Suçüstü yakalanmış iktidarın yalan telaşını bir kez daha herkese göstermeyi bir borç biliyorum. Müslüm Özdemir'in ailesi ve kaldığı çadırı. Bir sene sonra herkese evini vereceğim diye oy alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yalanı, Recep Tayyip Erdoğan'ın kandırdıklarının içinde bulundukları durum.

“ŞEHİT AİLESİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM ORTAYA ÇIKINCA ÇADIRA BAYRAK ASMAKTAN UTANMIŞLAR”

Geliyorlar çadırı bayraklıyorlar sonra sosyal medyada çıkınca valiye yalanlatıyorlar. Konteyner verildi falan diye. Sonra Mehmet Özhaseki bugün kendi valisini yalanlıyor, 'Konteyner vermiştik, ısınma gerekçesiyle çadıra geçmişler' diyor. Konteyner buz gibi çadıra geçen bir şehit ailesi. on binlerce ailenin durumu ortada. Şehit ailesinin içinde bulunduğu durum ortaya çıkınca çadıra bayrak asmaktan utanmışlar, hemen dezenformasyon diyorlar."

"O ÜS BÖLGESİNDE KALINACAKSA..."

Biz evlatlarımızın kanı akmasın diyoruz. Tebdir alın diyoruz, akılcı olun diyoruz. O üs bölgesinde kalınacaksa güvenlik tedbirleri tam alınacak. Alınamayacaksa o evlatlara orada veda edilmeyecek diyoruz. Sırça köşklerinden oturup tweet atmakla, önüne gelene terörist demekle olmuyor. Eksi 14 derecede can veriyor o çocuklar.

Bir sene sonra herkese evini vereceğim diye oyunu alan Recep Tayyip Erdoğan’ın kandırdıklarının içinde bulunduğu durum. Şehit ailesinin yüreğine ateş çadırda düşüyor. Geliyor bayraklıyorlar. Sosyal medyada haber çıkınca vali beye yalanlıyorlar. Sonra Mehmet Özhaseki, kendi valisini yalanlıyor. Güvenlik toplantısı saraylarda yapılırken, acılar sıvasız evlerde, cam yerine naylon çekilmiş evlerde yaşanıyor.

"ARTIK SUSMAYACAĞIZ"

Artık susmayacağız. Artık yeter. Bu millet susmayacak. Biz susmayacağız. Biz konuşmuyoruz, yeni şehitler geliyor. Bu oyuna artık bu millet gelmeyecek."

Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından CHP MYK olağanüstü toplanma kararı almıştı. CHP’nin Ankara’da düzenlenecek anayasa mitingi de iptal edilmişti.

CHP MYK’SI BİLDİRİ YAYINLAYARAK İKTİDARA 6 SORU SORDU

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberlerinin ardından olağanüstü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu bir bildiri yayınladı.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğu hain terör saldırısının ardından olağanüstü olarak toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun yayınladığı bildiri şu ifadeler kullanıldı:

"Ülke olarak dün akşam Irak’ın kuzeyindeki Pençe – Kilit Harekat Bölgesinden gelen şehit haberleri ile yine kahrolduk. 22-23 Aralık 2023 geceleri PKK terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan 12 evladımızın acısı milletimizin yüreğinde çok tazeyken, bir başka saldırıda 9 askerimizi şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

“PKK’YI VE SALDIRILARI LANETLİYORUZ”

Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. PKK terör örgütünü ve terörist saldırılarını lanetliyoruz. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaktır!

22-23 Aralık 2023’te yaşanan saldırıların ardından sorduğumuz sorular hala yanıtlanmamış, iktidar sorumluluğunu yerine getirmemiş, önlem almamış, kara haberlerin gelmesini engelleyememiştir. Dün gelen acı haberler, milletimizin endişelerini artırmıştır. O gün sorduğumuz soruları hatırlatıyoruz:

• 20 aydır süren Pençe – Kilit harekatının siyasi ve askeri hedefleri, bu hedeflere ulaşılma durumu nedir?

• Bölgede teröristlerin faaliyetlerine ilişkin istihbarat temininde zafiyet var mıdır?

• Teröristlerin saldırıları, üs bölgelerinin mevsimsel koşullara karşı yeterli korumaya ve gerekli tahkimata sahip olmaması sebebiyle mi önlenemiyor?

• İnsansız hava araçlarının mevsimsel koşullar nedeniyle uçamadığı durumlarda gözetleme zafiyetini giderecek ilave tedbirler alınıyor mu?

• Üs bölgelerinin termal kamera vb. gözetleme sistemleri nicelik ve nitelik olarak yeterli mi? Yetersizse neden hızla giderilmiyor?

• Özellikle ‘altın saat’ olarak tabir edilen süre içinde sağlık desteği ve tıbbi müdahale için imkân ve kabiliyetler yeterli mi? Askeri sağlık sisteminin ilga edilmesinin bu zafiyetteki payı nedir?

“ARAP KRALINA YAS İLAN EDENLER ŞEHİTLERİMİZ İÇİN İLAN ETMEMESİ UNUTLMAYACAK”

Vatanımızın dört bir yanına bayrağımıza sarılı şehit cenazeleri gelmekte ve görülüyor ki, iktidar partisi, Mehmetçiklerimizin güvenliğini tam olarak sağlayamamaktadır.

Suudi Arabistan Kralı’nın yaşamını yitirmesinde üç günlük milli yas ilan edenlerin, şehitlerimiz için milletimizin bu çağrısını duymazdan gelmelerini unutmamız mümkün değildir.

“ARTAN TERÖR SALDIRILARI KÖTÜ VE ŞAHSİ DIŞ POLİTİKANIN ETKİSİDİR”

Son dönemde yoğunluğu artan terörist saldırılarda kötü ve şahsi yönetilen dış politikanın etkileri olduğu açıktır. Köklü hariciye geleneğimizi reddetmeyen, ulusal çıkarlarımızı ve güvenliğimizi önceleyen akılcı bir dış politika anlayışına hızla dönülmelidir.

Bu saldırıların neden engellenemediği, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, sorumluların ihmali olup olmadığı derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.

İktidarın partimizce dile getirilen soruları ve çağrılarını aymazlıkla siyaset ve provokasyon malzemesi yapmasıyla bu sorun çözülemez. Milletimizin, bir vatan evladını daha yitirmeye tahammülü kalmamıştır. Hain saldırıların neden engellenemediği konusunun açıklığa kavuşturulmaması şehitlerimizin anısına saygısızlık, ülkemiz için ise bir milli güvenlik sorunudur.

“MECLİS TOPLANMALI”

AKP iktidarında terk edilmiş olsa da önemli devlet politikalarının belirlenişi ile takip edilişi sürecinde düzenli olarak ve böylesi yakıcı olaylarda acilen, başta ana muhalefet partisi olmak üzere siyasi partilerin yürütme tarafından bilgilendirilmesi bir devlet geleneğidir. Bugünden başlayarak, bu uygulamaya geri dönülmelidir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu gündemle toplanması ve milletimizin bilgilendirilmesi çağrımızı yineliyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, askerlerimizin güvenliği için üstümüze düşenleri yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Hepimizin başı sağ olsun."