Özgür Özel hepsini kovdu. CHP Kurultayı'nda slogan gerginliği

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Özgür Özel hepsini kovdu. CHP Kurultayı'nda slogan gerginliği

Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda slogan atan bir gruba sert tepki gösterdi. Özel, güvenlik görevlilerinden erkeklerin salondan çıkarılmasını isteyerek, "Burası kadınlara ait olacak. Erkeklere burayı provoke ettirmem. Söyleyecekleriniz varsa, kapının önünde söyleyin. Erkek arkadaşları dışarı alın" ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları'nın 15. Olağan Kurultayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başladı. Yeni başkanını seçmek için bir araya gelen partililerin bulunduğu salonda, Özel'in konuşması sırasında sloganlar yükseldi.

Özel, slogan atan gruba tepki göstererek, "Kadın kolları kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Burada toplanan CHP Kadın Örgütü'nün emeğine saygı gösterin. Onların sesine başka bir ses karıştırmak doğru değil" dedi.

'BURAYI KADINLARA BIRAKACAKSINIZ'

Özel, salondaki güvenlik görevlilerine "Arkadaşlara yardımcı olun. Kadın kolları kongresinin düzenini sağlayın" çağrısında bulunarak, "Bu yapılan doğru değil. Sizi her ortamda dinliyorum, kapının önünde de dinlerim. Ama burası kadın kolları kongresi, burayı kadınlara bırakacaksınız. Lütfen arkadaşlar, burayı kadınlara bırakacaksınız" ifadelerini kullandı.

'ERKEK ARKADAŞLARI DIŞARI ALIN'

Özel, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde söyleyin. Erkek arkadaşları dışarı alın. Bu örgütün emeğinin taçlandırılacağı bu ortamı provoke etmek için mi seçtiniz?"

f.png

Son Haberler
Arda Güler ve İlkay Gündoğan'ın Galatasaray konuşması ortaya çıktı Spor
Arda Güler ve İlkay Gündoğan'ın Galatasaray konuşması ortaya çıktı
Call of Duty oyunlarında hile yapanlar yandı. 65 bin oyuncu engellendi Teknoloji
Call of Duty oyunlarında hile yapanlar yandı. 65 bin oyuncu engellendi
Çorum’da anız yangını paniği Yerel Haberler
Çorum’da anız yangını paniği
Önce tartıştığı ağabeyini öldürdü sonra aynı silahla intihar etti Yaşam
Önce tartıştığı ağabeyini öldürdü sonra aynı silahla intihar etti
Nemli bir cilde kavuşmanın yolları Sağlık
Nemli bir cilde kavuşmanın yolları
Otellerdeki pahalılığın sebebini anlattı Ekonomi
Otellerdeki pahalılığın sebebini anlattı
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! Magazin
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı!