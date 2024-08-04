Özgür Özel hepsini kovdu. CHP Kurultayı'nda slogan gerginliği

CHP Kadın Kolları'nın 15. Olağan Kurultayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başladı. Yeni başkanını seçmek için bir araya gelen partililerin bulunduğu salonda, Özel'in konuşması sırasında sloganlar yükseldi.

Özel, slogan atan gruba tepki göstererek, "Kadın kolları kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Burada toplanan CHP Kadın Örgütü'nün emeğine saygı gösterin. Onların sesine başka bir ses karıştırmak doğru değil" dedi.

'BURAYI KADINLARA BIRAKACAKSINIZ'

Özel, salondaki güvenlik görevlilerine "Arkadaşlara yardımcı olun. Kadın kolları kongresinin düzenini sağlayın" çağrısında bulunarak, "Bu yapılan doğru değil. Sizi her ortamda dinliyorum, kapının önünde de dinlerim. Ama burası kadın kolları kongresi, burayı kadınlara bırakacaksınız. Lütfen arkadaşlar, burayı kadınlara bırakacaksınız" ifadelerini kullandı.

'ERKEK ARKADAŞLARI DIŞARI ALIN'

Özel, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde söyleyin. Erkek arkadaşları dışarı alın. Bu örgütün emeğinin taçlandırılacağı bu ortamı provoke etmek için mi seçtiniz?"