Son dakika... CHP'de olağanüstü kurultay kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... CHP'de olağanüstü kurultay kararı

Son dakika... Son dakika... CHP'de, 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde, 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı.

Buna göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak. Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde Sivas’ta Parti Meclisi toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak.

Buna göre;

Buna göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak.

Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde Sivas’ta Parti Meclisi toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak.

Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül’de Ankara’da başlayacak ve 9 Eylül’e kadar devam edecek.

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