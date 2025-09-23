Özgür Özel için AKP'den bir suç duyurusu daha!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyon sonrası tepkisini ifade etmişti.

AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, CHP lideri Özel hakkında, ifadeleri nedeni ile suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel "Bir siyasi kapkaç olayını CHP'nin sımsıkı durması, daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanıyla davranması sonucu iş kuraya kaldı, kurada da hak yerini buldu. Eğer AKP'li bir başkanvekili bu hileyle seçilseydi içerideki belediye başkanımızın bomboş bir dosyayla içerde tutulmasına devam edeceklerdi" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'den Bayrampaşa hamlesi!