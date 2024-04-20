Özgür Özel ile Erdoğan’ın neler konuşacağı ortaya çıktı. Yetkili isim açıkladı

CHP Ankara’da seçimlerin ardından ilk Yerel Yönetimler Çalıştayı’nı gerçekleştiriyor. Yarın son günü olan CHP’li tüm belediye başkanlarının katıldığı toplantının önemli gündemlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak olan görüşme oldu.

Konuya ilişkin TELE1 Hafta Sonu Ana Haber’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Özel-Erdoğan görüşmesinin ayrıntılarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Günaydın gerçekleştirdikleri çalıştayda hem CHP belediyeciliğinin ana hatları, hem de Özgür Özel’in Erdoğan’la görüşmeye giderken çantasına koyacağı gündemin belirlendiğini belirtti.

Halkın ana gündeminin ‘ekonomi’ olduğunun altını çizen Günaydın “Biz Erdoğan’ın gündemine mahkum bir parti değiliz. Biz halkın gündemine mahkumuz. O halkın gündemini de o görüşmeye götüreceğiz. O görüşme ancak o gündemle devam ederse sonuç alınabilecek görüşme haline gelecek” diye konuştu.

“HALKIN GÜNDEMİNİ GÖTÜRECEĞİZ”

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının farklı salonlarda çalışarak, bunların tamamına önceden hazırlanmış soru setleri verildiğini belirten Günaydın, vatandaşın en öncelikli sorununa belediyelerin ne yapılabileceğinin çerçevesini çizdiklerini ifade etti.

Bu gece bunları çalışarak, yarın sabah bunlarla ilgili yeni ortaklaşmalarla yapacaklarını ve bu kurultayda hem CHP belediyeciliğinin ana hatları, hem de Genel Başkan Özgür Özel’in Erdoğan’la görüşme gündeminin belirlendiğini açıkladı.

ERDOĞAN “KAPIMIZ AÇIK” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine 16 Nisan’da yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özgür Özel’den kendisine randevu talebi geldiğine yönelik soruya, “CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" yanıtını vermişti.