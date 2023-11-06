Özgür Özel “İmamoğlu ile aranızda nasıl bir ilişki var?” sorusuna yanıt verdi

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık yarışını ikinci turda kazanan Özgür Özel, CHP’nin 8. Genel Başkanı oldu.

Özel'i ziyaret eden ilk isim ise, kurultayda divan başkanlığını da yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu, 12.30'da Özgür Özel'i çalışma ofisinde ziyaret etti. Yaklaşık 15 dakika kadar baş başa görüşen Özel ve İmamoğlu, ardından kameralar karşısına geçti.

Divan başkanlığı görevinin sona ermesinin ardından Kurultay'a ilişkin görüşlerini paylaşmak ve tebrik etmek için Özel'i ziyaret ettiğini belirten İmamoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum, Kendisine de en yakın zamanda ziyarette bulunacağım" dedi.

ÖZEL: ARAMIZDA KARDEŞLİK HUKUKU VAR

Kurultay'daki divan başkanlığı görevi için Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden Özgür Özel, "Aranızda nasıl bir ilişkin var, diye sürekli soruluyor. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Bu hukuk CHP'yi iktidara taşıyacak" dedi.

Özel, bu salı CHP Meclis Grup Toplantısının yapılmayacağını, haftaya salı günü yapılacağını da açıkladı.