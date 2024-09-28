Özgür Özel istedi CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD gezisi dönüşü ilk iş olarak aracında çok sayıda kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün partiden istifasını istemişti. Özgür Özel'in istifa talebi üzerine Ediz Ün'den istifa geldi.

Ediz Ün'ün istifa açıklamasın CHP Genel Merkez'den yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı ile CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün parti genel merkezine çağırılmıştı. Burada Özgür Özel ile görüşen Ediz Ün'ün istifası istenmişti.

Görüşme sonucunda Ediz Ün'den, soruşturma süreci bitene kadar, olay hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partiden istifa etmeyi talep etmişti.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ediz Ün'ün CHP'den istifa talebinin kabul edildiği açıklandı.

Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP milletvekili o gece direksiyon başında görüntülendi

Açıklamada, Ediz Ün'ün CHP'ye dönüp dönmeyeceğine hukuki sürecin sonucuna göre karar verileceği belirtildi.