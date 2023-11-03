Özgür Özel kadrosunu açıkladı. Kurultaya 2 gün kala...

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, 4-5 Kasım’da yapılacak olan 38. Olağan Büyük Kurultay öncesi kadrosundaki isimleri açıkladı.

Özgür Özel kadrosunu açıkladı. Kurultaya 2 gün kala...

CHP’de gözler 4-5 Kasım’da yapılacak olan 38. Olağan Büyük Kurultay’a çevrildi.

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, kurultay öncesi Sözcü TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kadrosundaki isimleri açıklayan Özel, şunları ifade etti:

“Yalçın Karatepe PM listemizde olacak. Selin Hoca (Sayek Böke) ve Yalçın Hocanın (Karatepe) yanında, Türkiye’de şu anda en yüksek puanlarla girilen, çok istenen bir üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin aktif dekanı, maliye politikalarımızın başında olacak.

Bilim, yönetim kültür platformunda, 180 ülkeye ihracat yapan bir elektronik şirketinin düne kadar AR-GE departmanının başında, 40 yaşında pırlanta gibi, Türkiye’nin gözbebeği birisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bilim, teknoloji, AR-GE ve inovasyondan sorumlu genel başkan yardımcısı olacak.

“PARTİ MİLLİ SAVUNMA POLİTİKALARINI YILLARDIR BOMBOŞ BIRAKTI”

Milli savunma politikalarını bomboş bıraktı ya parti yıllardır… Bir emekli tümamiral, milli savunmadan sorumlu genel başkan yardımcısı olacak. Bu 5-6 isim son derece kıymetli isimler. İlhan Uzgel, dış politikadan sorumlu parti meclisi meclis üyemiz, genel başkan yardımcımız olacak. Cumartesi günü kazanırsam Pazar günkü listemde, eğer uygun görürse Namık Tan’a da teklifte bulunurum.”

GÜRSEL EROL’A YANIT

CHP Milletvekili Gürsel Erol'un değişimden yana olanlara 'fırsatçı' demesi üzerinde açıklamalarda bulunan Özel, “O ifadeler olacak bir şey değil. O küçük gören dil, hakir gören dil, hakaret eden dil, doğru bir dil değil. Ben o dile cevap vermem. Çünkü Gürsel Erol benim abimdir. Bana birkaç kez kızdı, birkaç kez küstü, birkaç kez barıştı. Gürsel Erol yoğun duygular yaşayan, tansiyonu yükseltmeyi seven, bilen birisidir. Ben o laflarla meşgul olmam. Fırsatçılık, ne fırsatçılığı? Ticaret mi yapıyoruz?

Fırsatçılık demek, meseleyi Cumhuriyet Halk Partisi’ni AK Parti’leştirmek, MHP’leştirmek anlamına geliyor. Bu doğru bir şey değil. Bu partide parti içi demokrasi var. Her üyenin böyle bir hakkı var. Bu son derece meşru, son derece demokratik bir haktır” ifadelerini kullandı.

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