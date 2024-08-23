Özgür Özel Kılıçdaroğlu görüşmesinin tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel Kılıçdaroğlu görüşmesinin tarihi belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın görüşmesi Türkiye gündemine yerleşti. Bu görüşmeden sonra CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için talepte bulundu. Görüşmenin haftaya gerçekleşeceğini ve CHP’nin iktidar yürüyüşünü netleştirmek için önemli bir adım olacağını belirtildi. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zaman sonra ilk defa geçtiğimiz cumartesi günü Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinlikleri'nde bir araya geldi. Sonrasında İBB Başkanı İmamoğlu'nun talebi üzerine ikili, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüştü. Türkiye gündemine yerleşen buluşmadan sonra Özgür Özel'in de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği bildirildi.

Gazeteci Gökhan Özbek, görüşmenin haftaya olacağını duyurdu. Özbek'in paylaşımı şu şekilde:

"CHP’nin tartışmasız en büyük potansiyel cumhurbaşkanı adayı sayın İmamoğlu’dur. Şartlar ve siyaset ne getirir bilemeyiz. Ama siyasi pozisyonlar ve hesaplar bu realite üzerine kurulmalıdır. Bugün itibariyle bizim bildiğimiz ama dün itibariyle de herkesin kabul ettiği realite ise CHP’nin 3 saç ayağı olduğudur. İlki sayın İmamoğlu, İkincisi sayın Kılıçdaroğlu, Üçüncüsü ise Genel Merkez. Bunlardan birisi, birisi eksik manevra yapamaz, siyasi ikbal hesabı yapamaz! Gelecek hafta başı yapılacak olan Kılıçdaroğlu - Özel görüşmesi ile sular daha da berraklaşacaktır. CHP’nin iktidar yürüyüşü bu yıl bitmeden her şey netleşerek taçlanacaktır… Takipte kalın…"

x.jpg

İlgili Haberler
Polisler sivil kıyafetlerle denetim yaptı. Rekor ceza kesildi
Polisler sivil kıyafetlerle denetim yaptı. Rekor ceza kesildi
Burdur-Fethiye yolunda otomobil takla attı. 5 yaralı
Burdur-Fethiye yolunda otomobil takla attı. 5 yaralı
New York borsası günü düşüşle kapattı
New York borsası günü düşüşle kapattı
İsrailli emekli general: İsrail uçurumun eşiğine gidiyor
İsrailli emekli general: İsrail uçurumun eşiğine gidiyor
Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında korkutan yangın Gündem
Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında korkutan yangın
ABD'de imalat sanayi PMI verileri açıklandı Ekonomi
ABD'de imalat sanayi PMI verileri açıklandı
ABD'de 2. el konut satışları artışa geçti Ekonomi
ABD'de 2. el konut satışları artışa geçti
Apple duyurdu. Artık bu uygulamalar silinebilecek Teknoloji
Apple duyurdu. Artık bu uygulamalar silinebilecek
Kiracılara büyük darbe. Artışlar yüzde 70'e kadar ulaştı Ekonomi
Kiracılara büyük darbe. Artışlar yüzde 70'e kadar ulaştı
Polisler sivil kıyafetlerle denetim yaptı. Rekor ceza kesildi Ekonomi
Polisler sivil kıyafetlerle denetim yaptı. Rekor ceza kesildi
Burdur-Fethiye yolunda otomobil takla attı. 5 yaralı Yaşam
Burdur-Fethiye yolunda otomobil takla attı. 5 yaralı