Burdur-Fethiye yolunda otomobil takla attı. 5 yaralı

Kaza, Çamlıca mevkiinde meydana geldi. Karamanlı'dan Burdur'a doğru seyir halinde olan İlhan Ş. (35) yönetimindeki 06 DLP 533 plakalı Opel marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı ve refüje devrildi.

Kaza sonucu sürücü İlhan Ş. ile araçta bulunan yolcular Demet Ş. (30), Ahmet Ş. (8), Efsanur Ş. (1) ve Zeynep Huma Ş. (4) yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, devrilen araç çekici yardımıyla yol üzerinden kaldırıldı.