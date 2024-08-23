İsrailli emekli general: İsrail uçurumun eşiğine gidiyor

Kaynak: AA
İsrailli emekli general: İsrail uçurumun eşiğine gidiyor

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail’in giderek tehlikeli bir duruma sürüklendiği konusunda uyarılarda bulundu. Brik, Haaretz gazetesinde yayımlanan yazısında, İsrail’in Hamas ve Hizbullah’a karşı yürüttüğü yıpratma savaşının devam etmesi halinde ülkenin bir yıl içinde çökeceğini iddia etti.

Brik, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın savaş boyunca yaptığı birçok açıklamanın gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Örnek olarak, Gallant’ın Gazze’nin karadan işgal edilmesinden sonra İsrail’in tüm bölgeye ve tünellere hakim olduğunu ve Hamas’ın kısa sürede teslim olacağını söylemesini eleştirdi. Ayrıca, Gallant’ın Han Yunus’un işgalinden sonra Hamas lideri Yahya es-Sinvar’ın kontrolünü kaybettiğini ve kısa sürede yakalanacağını iddia ettiğini, ancak bu tahminlerin gerçekleşmediğini belirtti.

Brik, Gallant’ın İsrail halkını yanıltmakla suçlayarak, son zamanlarda gerçekleri fark etmeye başladığını ve Gazze’de tam bir zaferin mümkün olmadığını kabul ettiğini söyledi. Ayrıca, Hamas ile esir takası anlaşmasına varılmaması durumunda bölgesel bir savaşın çıkabileceğini belirterek, bunun İsrail için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Brik, İsrail’in savaşın temel hedefini gerçekleştiremeden daha fazla asker kaybettiğini ve Gazze bataklığına saplandığını ifade etti. Ayrıca, ülkenin ekonomik olarak çöküşe geçtiğini, Batı Şeria ve İsrail içindeki saldırıların arttığını ve İsrail’in uluslararası alanda dışlanmış bir devlet haline geldiğini dile getirdi.

Hizbullah ve Hamas liderlerinin İsrail’in bu zor durumunun farkında olduğunu belirten Brik, İsrail’in suikast politikalarının Orta Doğu’da büyük bir yangına yol açabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeni şartlarının esir takası müzakerelerini zorlaştırdığını ve İsrail’in artık manevra alanının kalmadığını ifade etti.

Son olarak Brik, Netanyahu’nun İsrail’in güvenliği konusundaki sorumluluk duygusunu kaybettiğini ve İsrail’i kurtaracak tek şeyin Netanyahu ve çevresindeki kişilerin değişmesi olduğunu söyledi. Brik, İsrail’in varoluşsal bir yenilgi durumuna girdiğini ve yakında geri dönüşü olmayan bir noktaya gelebileceğini belirtti.


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