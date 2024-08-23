Polisler sivil kıyafetlerle denetim yaptı. Rekor ceza kesildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün planladığı bu denetimler, hem güzergah üzerindeki resmi ekipler tarafından hem de sivil kıyafetli trafik personellerinin yolcu gibi araçlara binmesiyle gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında, fazla yolcu taşımak, kırmızı ışık ihlali yapmak, cep telefonu kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmek gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlaller tespit edildiğinde gerekli cezai işlemler uygulandı.

Toplamda 75 bin 291 toplu taşıma aracının denetlendiği bu süreçte, kurallara uymayan sürücüler ağır para cezalarıyla karşılaştı. Bu sıkı denetimlerle, toplu taşıma araçlarının daha güvenli hale getirilmesi hedeflendi.

