Özgür Özel Kılıçdaroğlu için iktidara meydan okudu: Cesedimi çiğnemeniz lazım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalar yapan Özel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 3,5 yıl hapis cezası istemiyle açılan dava ile ilgili konuştu. Özel, “Hapse mi atacaksınız, bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç duyurusu MHP’nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin, gündemden düşmüş olmanın, milletin gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriyle anılıyor olmanın, evlatlarının kanını Ankara’da sokak ortasında bırakmış olmanın ayıbını, kusurunu örtmüş olmak için yaptıkları ve gönderdikleri yerde de kendi etkileri altında olan, atanmalarına vesile oldukları birtakım silahşörleri tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden kurdukları bir kurgudur. İddianame Sinan Ateş’in kanını örtmez."

“CESEDİMİ ÇİĞNEMENİZ LAZIM”

"Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız, bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanının cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa onun oturması gereken yere (sanık sandalyesine) gidip ben oturacağım."