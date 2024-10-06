Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nun çalışanlarını mahkemeye veriyor. Telefon açıp söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında ortaya atılan iddialar sonrası suç duyurusunda bulundu.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile beraber hareket eden Özel, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu konudaki endişelerinden bahsetti.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığına göre, Özel, Kılıçdaroğlu’na telefon açarak, "Sizin çevrenizden üç kişi, bu itibarsızlaştırma operasyonunda rol aldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özel, Kılıçdaroğlu'na, "Bu kişileri mahkemeye vereceğim. Bunlar sizin yanınızda gördüğümüz, iletişiminizi yapan, sizinle birlikte çalışan arkadaşlar. Bunu benden duyun istedim. Bunlar bu ahlaksızlığın içindeler" ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel'e ilgili kişileri uyaracağını ifade etti ve "Tabii, sizin dava açmak en doğal hakkınız" dedi.

Gülşah Durbay açıklama

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, ortaya atılan iddialarla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yayınladı.

Kolon kanseri olduğunu duyuran Durbay, "Ameliyat olduğum günden bu yana, organize olmuş hazımsız bir grup tarafından, planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım" dedi.

Durbay, "100’den fazla kişi ve kurum tarafımca mahkemeye verildi. Bu alçaklardan hukuk önünde hesap sorup, hepsini tek tek mahkum ettireceğim" demişti.