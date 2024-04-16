Özgür Özel: Kimseyi pişman etmeyeceğiz

31 Mart yerel seçimlerinde partisi CHP’nin uzun yıllar sonra ülke genelinde birinci parti olmasının ardından ilk grup toplantısına çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel partililerine seslendi.

Konuşmasında yerel seçimlerde aday olan belediye başkanları ve adaylara teşekkürlerini ileten Özel, “Bugün tarihi bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu mutluluğu elbette çok kişiye borçluyuz saya saya bitmez. Baba ocağının bacasını tüttürenlere selam olsun. Bize oy veren kimseyi pişman etmeyeceğimize söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

EN KISA ZAMANDA FİLİSTİN’E

15 Nisan tarihinde Filistin ziyareti planladıklarını ancak bölgedeki gerilim sonucunda ülkelerin hava sahalarını kapatması ile bu ziyaretin ertelendiğini belirten Özel, “15 Nisan günü dün Filistin’de olacaktım bütün hazırlıklarımız tamamdı ancak hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra tüm hava sahalarının uçuşa kapatılması kaçınılmaz olarak ziyaretimizi ertelememize sebebiyet verdi.

Ancak en kısa zamanda Filistin’e gitmek ve oradaki halkın mağduriyetini 33 bin çoğu kadın ve çocuk kaybın bir kez daha dünyaya duyurulmasını, bir ülkede 33 bin tane civciv ölse Dünya Sağlık Örgütü harekete geçer, Birleşmiş Milletler heyet kurar salgın mı geliyor diye. Konu ile ilgili rapor ister” dedi.

“ESNAFIN EMEKLİNİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Birinci parti olmanın sorumlulukları ile devam edeceklerini ifade eden Özel, baba evi olarak nitelediği CHP’ye oy veren kimseyi pişman etmeyeceklerini aktaran Özgür Özel, “Baba evine gelenlerin hiçbirini pişman etmeyeceğiz. Birinci parti olmanın sorumluluğuyla hakkı yenen kim varsa arkasında yanında değil önlerinde yürüyeceğiz. Esnafın, emeklinin sesi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.